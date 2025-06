Najlepiej wyreżyserowane gry - 10 tytułów z mistrzowską narracją

Gry to nie filmy, ale też mogą się pochwalić reżyserią na najwyższym poziomie. Te produkcje robią to z mistrzowskim wyczuciem.

Rzadko w cotygodniowych rankingach używam słowa mistrzowski, ale w tym przypadku jest ono jak najbardziej uzasadnione. Poniższe dziesięć gier to doprawdy wybitny poziom - w tym przypadku w reżyserii. Nie jest łatwo być tak dobrym. Przyznam, że miałem gigantyczny problem, aby ułożyć te tytuły w jakiejś sensownej kolejności. Tutaj nie ma przegranych i wygranych - w każdą z poniższych produkcji trzeba zagrać, o ile oczywiście gustujecie w dobrych historiach.

Wybierając gry z najlepszą reżyserią postawiłem na produkcje, które robią to w sposób spektakularny. Na pewno znajdziemy tytuły, które korzystają ze skromniejszych środków, ale też potrafią osiągać niesamowite efekty. Zachęcam więc do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach i wskazywania w nich swoich ulubieńców.

10 najlepszych reżyserii w grach wideo

10. God of War

O wybitnym poziomie w tym rankingu najlepiej świadczy fakt, że taka gra jak God of War jest dopiero na dziesiątym miejscu. Reboot kultowej serii przesunął akcenty z ciągłej, nieustającej akcji w stronę lepszej reżyserii i rozbudowy bohaterów. W efekcie otrzymaliśmy spektakularną opowieść o nordyckich bogach, ale też wyjątkowej relacji między Kratosem, a jego synem. Trzeba było dużego kunsztu, aby w grze wideo opowiedzieć o takich rzeczach w tak niesamowity sposób. W tym miejscu na pewno należy zwrócić uwagę na świetną pracę kamery i pokazanie wszystkiego na jednym, długim ujęciu. W filmach takie rozwiązania występują rzadko, bo to niezwykle trudna technika. Zespół Sony Santa Monica zaryzykował i świetnie sobie z tym poradził.

9. Alan Wake 2

Długo zastanawiałem się czy Alan Wake 2 nie powinien być wyżej. W końcu Remedy Entertainment to mistrzowie opowiadania historii, którzy na wybitnej narracji znają się jak mało kto. Trudno mi też do czegokolwiek się doczepić. Finowie świetnie poradzili sobie z pokazaniem obłędu, w którym znalazł się główny bohater. Nie zabrakło też momentów odjechanych, często trudnych do zrozumienia, ale też istotnych dla tej gry. Osobiście nieco wyżej cenię historię w pierwszej części, która była skromniejsza i łatwiejsza do konsumpcji. Mimo wszystko Alan Wake 2 to wybitny poziom, a obcowanie z tą grą było wielką ucztą dla każdego miłośnika świetnej narracji, scenariusza, reżyserii i interesujących postaci.

8. Silent Hill 2

Pierwszy z dwóch polskich akcentów w zestawieniu. To też dosyć specyficzna gra, która swoją pozycję buduje nie spektakularną reżyserią, a jednak spokojną, niekiedy wręcz melancholijną, ale też budzącą uczucie grozy narracją. Bloober Team wiedział kiedy przyspieszyć, ale też jak budzić emocje pustą ulicą, którą przemierza główny bohater. To wyjątkowo trudne zadanie, aby poruszyć gracza bardzo nielicznymi dialogami, w dodatku często takimi, które niewiele mówią i zostawiają odbiorcę z wieloma znakami zapytania. Bloober Team już w poprzednich grach pokazał, że potrafi świetnie prowadzić narrację, a w Silent Hill 2 mógł rozwinąć skrzydła. Nie mogę się doczekać ich kolejnych gier.