Blizzard komentuje wykorzystywanie AI podczas tworzenia gier: "Chodzi o to, aby utalentowani ludzie nie musieli robić nudnych rzeczy”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/02 20:00
Blizzard postanowił przedstawić swój punkt widzenia wobec wykorzystywania sztucznej inteligencji podczas tworzenia gier.

Jak wszyscy dobrze wiemy, sztuczna inteligencja jest dziś wszędzie. W social mediach, w telewizji, w muzyce, w narzędziach do pracy, ale także w grach. Coraz częściej pojawia się także w branży gamedevowej, zarówno w niezależnych projektach, jak i w dużych produkcjach. Blizzard przedstawił jasno swoją perspektywę w kwestii wykorzystywania AI podczas tworzenia gier, stawiając ludzi na pierwszym miejscu.

Overwatch
Overwatch

Blizzard komentuje kwestie AI podczas tworzenia gier

Podczas rozmowy z deweloperami na Gamescomie padło jasne stwierdzenie ze strony Blizzarda:

AI ma pomagać, a nie zastępować ludzi.

Gabriel Gonzalez, główny artysta wizualny World of Warcraft, wyjaśnił, że Blizzard korzysta z AI głównie w obszarach technicznych, które zabierają mnóstwo czasu:

Sztuczna inteligencja pomaga nam na przykład w dopasowywaniu hełmów do postaci o różnych kształtach głów, rogach czy uszach. To żmudna praca, a dzięki AI nasi artyści mogą skupić się na tym, co naprawdę kreatywne.

Maria Hamilton, współreżyserka projektu World of Warcraft, dodała, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka w opowiadaniu historii:

Historie, które poruszają graczy, muszą być pisane przez ludzi. To one odwołują się do prawdziwych emocji i doświadczeń.

Podobnie uważa Aaron Keller, dyrektor Overwatch 2:

Nie używamy AI do tworzenia postaci ani rozgrywki. Blizzard jest znany z ręcznie tworzonych światów i w to wkładamy całą naszą energię oraz pasję. Dla nas ważniejsze jest, żeby wszystko było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, niż żeby zrobić coś jak najszybciej.

Choć Blizzard docenia możliwości sztucznej inteligencji, twórcy nie widzą w niej zagrożenia dla kreatywności. Gonzalez podsumował:

Chodzi o to, aby utalentowani ludzie nie musieli robić nudnych, powtarzalnych rzeczy.

Jednocześnie Keller zauważa, że technologia będzie rozwijać się coraz szybciej i coraz częściej pojawiać się w różnych branżach:

To nieuniknione, że będziemy widzieć jej więcej, choćby w narzędziach, których używają twórcy.

Prawdopodobnie nie wszyscy gracze zgodzą się z tymi wypowiedziami. Przypomnijmy, że w okolicach kwietnia, Blizzard dodał fatalnej jakości patch do World of Warcraft, po tym jak okazało się, że korzysta z AI podczas pracy. Czy zatem jest to jedynie próba wybielenia się?

Źródło:https://www.eurogamer.net/its-about-incredibly-talented-people-not-doing-incredibly-boring-stuff-blizzard-devs-say-its-possible-to-use-ai-tools-while-still-feeling-handcrafted

