Blizzard komentuje wykorzystywanie AI podczas tworzenia gier: "Chodzi o to, aby utalentowani ludzie nie musieli robić nudnych rzeczy”

Blizzard postanowił przedstawić swój punkt widzenia wobec wykorzystywania sztucznej inteligencji podczas tworzenia gier.
Jak wszyscy dobrze wiemy, sztuczna inteligencja jest dziś wszędzie. W social mediach, w telewizji, w muzyce, w narzędziach do pracy, ale także w grach. Coraz częściej pojawia się także w branży gamedevowej, zarówno w niezależnych projektach, jak i w dużych produkcjach. Blizzard przedstawił jasno swoją perspektywę w kwestii wykorzystywania AI podczas tworzenia gier, stawiając ludzi na pierwszym miejscu.
Blizzard komentuje kwestie AI podczas tworzenia gier
Podczas rozmowy z deweloperami na Gamescomie padło jasne stwierdzenie ze strony Blizzarda:
AI ma pomagać, a nie zastępować ludzi.
Gabriel Gonzalez, główny artysta wizualny World of Warcraft, wyjaśnił, że Blizzard korzysta z AI głównie w obszarach technicznych, które zabierają mnóstwo czasu:
Sztuczna inteligencja pomaga nam na przykład w dopasowywaniu hełmów do postaci o różnych kształtach głów, rogach czy uszach. To żmudna praca, a dzięki AI nasi artyści mogą skupić się na tym, co naprawdę kreatywne.
Maria Hamilton, współreżyserka projektu World of Warcraft, dodała, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka w opowiadaniu historii:
Historie, które poruszają graczy, muszą być pisane przez ludzi. To one odwołują się do prawdziwych emocji i doświadczeń.
Podobnie uważa Aaron Keller, dyrektor Overwatch 2:
Nie używamy AI do tworzenia postaci ani rozgrywki. Blizzard jest znany z ręcznie tworzonych światów i w to wkładamy całą naszą energię oraz pasję. Dla nas ważniejsze jest, żeby wszystko było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, niż żeby zrobić coś jak najszybciej.
Choć Blizzard docenia możliwości sztucznej inteligencji, twórcy nie widzą w niej zagrożenia dla kreatywności. Gonzalez podsumował:
Chodzi o to, aby utalentowani ludzie nie musieli robić nudnych, powtarzalnych rzeczy.
Jednocześnie Keller zauważa, że technologia będzie rozwijać się coraz szybciej i coraz częściej pojawiać się w różnych branżach:
To nieuniknione, że będziemy widzieć jej więcej, choćby w narzędziach, których używają twórcy.
