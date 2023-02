W co zaGRAMy w lutym 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Po sukcesie ciepło przyjętego Deliver Us The Moon z 2019 roku studio KeokeN Interactive postanowiło pójść za ciosem, w efekcie czego “za chwilę” zagramy w pełnoprawną kontynuację tej przygodowej gry akcji w klimatach science-fiction. Deliver Us Mars, bo tak nazwano wspomniany sequel, pozwoli nam przenieść się oczywiście na tytułową, Czerwoną Planetę. Zadaniem niejakiej Kathy Johnson, a więc naszej bohaterki, będzie odzyskanie statków należących do kolonii ARK, które zostały skradzione przez członków tajemniczej organizacji Outward. Aby tego dokonać, będziemy musieli eksplorować lokacje, zbierać przedmioty, rozwiązywać zagadki i nie tylko - w Deliver Us Mars pojawią się również sekwencje zręcznościowe. Co ciekawe, produkcja zaoferuje możliwość obserwowania wydarzeń zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby (do wyboru).