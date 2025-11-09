Polska kawaleria wkracza do świetnej strategii o II wojnie światowej. Nadchodzi dodatek Endure & Defy

Company of Heroes 3 otrzyma DLC Endure & Defy, aktualizację Scarlet Bison i cztery nowe grupy bojowe, w tym polskich ułanów.

Company of Heroes 3, mimo chłodniejszego przyjęcia niż poprzednie części, nadal rozwijane jest przez studio Relic Entertainment. Twórcy ogłosili nowy dodatek zatytułowany Endure & Defy, który zadebiutuje 27 listopada i wprowadzi do gry cztery nowe grupy bojowe – w tym polską kawalerię, wspieraną przez czołgi Sherman Firefly i rakietowe wyrzutnie.

Endure & Defy – polscy u łani i nowe jednostki w Company of Heroes 3

Nowe rozszerzenie rozbuduje tryby potyczek i rozgrywki wieloosobowej, pozwalając graczom poprowadzić do boju cztery świeże frakcje. Oprócz polskich oddziałów pojawią się także Kriegsmarine dla Afrikakorps, włoscy partyzanci wspierający USA oraz improwizowane oddziały Wehrmachtu.

