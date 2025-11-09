Polska kawaleria wkracza do świetnej strategii o II wojnie światowej. Nadchodzi dodatek Endure & Defy

Company of Heroes 3 otrzyma DLC Endure & Defy, aktualizację Scarlet Bison i cztery nowe grupy bojowe, w tym polskich ułanów.
Company of Heroes 3, mimo chłodniejszego przyjęcia niż poprzednie części, nadal rozwijane jest przez studio Relic Entertainment. Twórcy ogłosili nowy dodatek zatytułowany Endure & Defy, który zadebiutuje 27 listopada i wprowadzi do gry cztery nowe grupy bojowe – w tym polską kawalerię, wspieraną przez czołgi Sherman Firefly i rakietowe wyrzutnie.
Endure & Defy – polscy ułani i nowe jednostki w Company of Heroes 3
Nowe rozszerzenie rozbuduje tryby potyczek i rozgrywki wieloosobowej, pozwalając graczom poprowadzić do boju cztery świeże frakcje. Oprócz polskich oddziałów pojawią się także Kriegsmarine dla Afrikakorps, włoscy partyzanci wspierający USA oraz improwizowane oddziały Wehrmachtu.
Każda z grup otrzyma unikalne jednostki i styl walki, a ich prezentacje będą sukcesywnie publikowane przez Relic Entertainment w kolejnych tygodniach. Deweloperzy zapowiadają, że polska kawaleria ma wyróżniać się dużą mobilnością oraz połączeniem klasycznych tradycji z nowoczesną technologią aliancką.
Dodatek Endure & Defy zadebiutuje równocześnie z dużą aktualizacją Scarlet Bison (2.2.0). Twórcy zapowiadają liczne poprawki balansu, nowe funkcje i usprawnienia techniczne. Szczegóły poznamy 13 listopada o godz. 19:00, podczas oficjalnej transmisji poświęconej nowościom.
Choć Company of Heroes 3 wciąż nie dorównało legendarnym poprzednikom – obecnie pozytywne oceny na Steamie wystawiło jedynie 59% z ponad 35 tys. graczy – Relic Entertainment nie zamierza rezygnować z dalszego rozwoju tytułu. Nadchodzące DLC może być dla gry szansą na odzyskanie zaufania społeczności.
