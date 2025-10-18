Hogwarts Legacy otrzymał nową aktualizację, ale nie tego oczekiwali fani

Studio jeszcze nie spełniło życzeń graczy.

Przed kilkoma dniami Hogwarts Legacy otrzymało nową aktualizację, ale reakcja graczy nie była taka, na jaką liczyli twórcy. Choć nowowprowadzona funkcja może okazać się przydatna dla części użytkowników, wielu fanów poczuło rozczarowanie, gdyż w patchu nie znalazły się w długo oczekiwane zmiany. Hogwarts Legacy – nowa aktualizacja rozczarowała sporo graczy Gra, która od premiery w 2023 roku sprzedała się w milionach egzemplarzy i pokonała w rankingach nawet Call of Duty, wciąż ma bardzo dużą bazę graczy. Mimo to wsparcie po premierze pozostaje skromne. Wielu fanów wskazuje, że Avalanche Software skupiło się na pracach nad kontynuacją zamiast na rozwijaniu już istniejącej produkcji.

Największym punktem aktualizacji jest dostosowanie gry do przenośnych konsol ROG Xbox Ally. Dodatkowo twórcy wprowadzili szereg poprawek dla obsługi modów oraz zwiększono stabilność rozgrywki. Te nowości zostały zapowiedziane w mediach społecznościowych przez Avalanche Software. Pod ogłoszeniem pojawiła się jednak lawina komentarzy, w których gracze po raz kolejny przypomnieli o swoich głównych oczekiwaniach. Wielu jest zawiedzionych, że mody dostępne są tylko na wersji na komputery i omijają konsole. Inni proszą studio o wprowadzenie trybu Nowej Gry Plus. Kiedy wreszcie pojawią się mody na konsolach? Dajcie nam mody na konsolach, proszę. Wciąż czekam na Nową Grę Plus.

Prośby o te dwie funkcje powtarzają się niemal od dnia premiery gry. W 2024 roku studio wspominało jedynie, że rozważa wprowadzenie trybu Nowej Gry Plus, ale od tamtej pory nie pojawiły się żadne konkretne informacje. Temat modów na konsole nigdy nie został oficjalnie poruszony przez deweloperów. Wiele wskazuje na to, że funkcje, o które najbardziej proszą gracze, mogą pojawić się dopiero w kontynuacji gry. Nie wiadomo niestety, na jakim etapie prac znajduje się Hogwarts Legacy 2 i kiedy możemy spodziewać się premiery.

