Zdobyli platynę w Hogwarts Legacy, ale ten zabawny sekret odkryli dopiero teraz

Choć od premiery Hogwarts Legacy minęły już ponad dwa lata, gra wciąż potrafi zaskoczyć nawet najbardziej oddanych fanów. Najnowsze odkrycie społeczności ujawnia zabawny sekret ukryty w czarodziejskiej wiosce Hogsmeade — detal, którego przez cały ten czas niemal nikt nie zauważył.
Hogwarts Legacy – gracze odkryli sekret w Hogsmeade
Dla niewtajemniczonych: Hogwarts Legacy to rozbudowane RPG akcji osadzone w świecie Harry’ego Pottera, stworzone przez studio Avalanche Software i wydane przez WB Games. Gracze wcielają się w ucznia Szkoły Magii i Czarodziejstwa w XIX wieku, na długo przed wydarzeniami znanymi z książek J.K. Rowling. Tytuł pozwala swobodnie eksplorować Hogwart, Zakazany Las i miasteczko Hogsmeade — a także uczyć się zaklęć, walczyć i odkrywać sekrety świata magii.
Jak się okazuje, jeden z tych sekretów czekał tuż pod nosem graczy. Użytkownicy Reddita odkryli, że w Hogsmeade można... wyrzucać śmieci w magiczny sposób. Wystarczy użyć zaklęć Accio oraz Wingardium Leviosa, by podnieść drobny przedmiot z ziemi i wrzucić go do kosza. Wtedy ten zareaguje wyjątkową animacją — pokrywą unoszącą się niczym w geście podziękowania.
Jak można się domyślić, ta drobnostka stała się wiralem. Post z krótkim nagraniem zdobył tysiące reakcji, a w komentarzach gracze przyznają, że nie mieli pojęcia o istnieniu tej animacji. “Zdobyłem platynę w tej grze, ale nie miałem pojęcia” – napisał jeden z użytkowników. Inny dodał z rozbawieniem: „Zawsze się zastanawiałem, co zrobić z tym cholernym kamyczkiem”.
Ten maleńki szczegół to przykład, jak wiele uwagi twórcy poświęcili detalom w Hogwarts Legacy. Choć gra często krytykowana jest za powtarzalność zadań czy dość klasyczną strukturę RPG, to właśnie takie momenty – drobne, niepozorne, ale pełne magii – sprawiają, że gracze wciąż wracają do jej świata.
