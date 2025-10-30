W co zaGRAMy w listopadzie 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Zestawienie najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od Europa Universalis V. Długo oczekiwana kolejna odsłona bestsellerowego cyklu rozbudowanych gier strategicznych pozwoli udział w wydarzeniach rozgrywających się na przestrzeni niespełna 500 lat. Swoją przygodę z tym tytułem rozpoczniemy w późnym średniowieczu i będziemy prowadzić wybrane państwo aż do epoki rewolucji. Za sprawą EU 5 firma Paradox Interactive nie zamierza wymyślać koła od nowa, więc możemy spodziewać się doskonale znanej, lecz oczywiście odpowiednio ulepszonej i bardziej rozbudowanej mechaniki rozgrywki, konieczności podejmowania trudnych decyzji, a co za tym idzie nieliniowej kampanii dla jednego gracza. Choć warto dodać, że poza opcją rywalizacji przeciwko SI, Europa Universalis V zaoferuje także sieciowy tryb kooperacji.

Choć tak naprawdę w chwili pisania tych słów wszyscy najbardziej zagorzali fani serii Football Manager ogrywają już najnowszą odsłonę cyklu, w istocie oficjalna premiera tytułu odbędzie się 4 listopada. Tradycji stało się jednak zadość, dlatego też mniej więcej dwa tygodnie przed rynkowym debiutem studio Sports Interactive wraz z firmą SEGA udostępniły wersję beta nowego FM-a dla osób, które zdecydowały się na pre-order. Największą atrakcją Football Managera 26 jest zupełnie nowy silnik - Unity. Implementacja tej technologii pozwoliła autorom gruntownie odświeżyć interfejs użytkownika. Zmiany dostrzeżemy także w trakcie rozgrywania poszczególnych meczów. Na uwagę zasługuje udoskonalona oprawa wizualna, lepsze animacje zawodników czy też poprawiona sztuczna inteligencja piłkarzy. Otrzymaliśmy także rozbudowany kreator menedżera, więcej opcji podczas dnia meczowego, dodatkowe opcje taktyczne, a niedostępne wcześniej mechaniki związane z przeprowadzaniem transferów. FM 26 to także nowe licencje, w tym Premier League i włoska Serie B, oraz - zupełna nowość - możliwość prowadzenia drużyn kobiet.