Zaloguj się lub Zarejestruj

W co zaGRAMy w listopadzie 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/10/30 12:00
1
0

Będzie w co grać? Będzie. I to jeszcze jak!

Europa Universalis V

Europa Universalis V, W co zaGRAMy w listopadzie 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 4 listopada
  • producent: Paradox Tinto
  • wydawca: Paradox Interactive

Zestawienie najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od Europa Universalis V. Długo oczekiwana kolejna odsłona bestsellerowego cyklu rozbudowanych gier strategicznych pozwoli udział w wydarzeniach rozgrywających się na przestrzeni niespełna 500 lat. Swoją przygodę z tym tytułem rozpoczniemy w późnym średniowieczu i będziemy prowadzić wybrane państwo aż do epoki rewolucji. Za sprawą EU 5 firma Paradox Interactive nie zamierza wymyślać koła od nowa, więc możemy spodziewać się doskonale znanej, lecz oczywiście odpowiednio ulepszonej i bardziej rozbudowanej mechaniki rozgrywki, konieczności podejmowania trudnych decyzji, a co za tym idzie nieliniowej kampanii dla jednego gracza. Choć warto dodać, że poza opcją rywalizacji przeciwko SI, Europa Universalis V zaoferuje także sieciowy tryb kooperacji.

Football Manager 26

Football Manager 26, W co zaGRAMy w listopadzie 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, iOS, Android
  • data premiery: 4 listopada
  • producent: Sports Interactive
  • wydawca: SEGA

GramTV przedstawia:

Choć tak naprawdę w chwili pisania tych słów wszyscy najbardziej zagorzali fani serii Football Manager ogrywają już najnowszą odsłonę cyklu, w istocie oficjalna premiera tytułu odbędzie się 4 listopada. Tradycji stało się jednak zadość, dlatego też mniej więcej dwa tygodnie przed rynkowym debiutem studio Sports Interactive wraz z firmą SEGA udostępniły wersję beta nowego FM-a dla osób, które zdecydowały się na pre-order. Największą atrakcją Football Managera 26 jest zupełnie nowy silnik - Unity. Implementacja tej technologii pozwoliła autorom gruntownie odświeżyć interfejs użytkownika. Zmiany dostrzeżemy także w trakcie rozgrywania poszczególnych meczów. Na uwagę zasługuje udoskonalona oprawa wizualna, lepsze animacje zawodników czy też poprawiona sztuczna inteligencja piłkarzy. Otrzymaliśmy także rozbudowany kreator menedżera, więcej opcji podczas dnia meczowego, dodatkowe opcje taktyczne, a niedostępne wcześniej mechaniki związane z przeprowadzaniem transferów. FM 26 to także nowe licencje, w tym Premier League i włoska Serie B, oraz - zupełna nowość - możliwość prowadzenia drużyn kobiet.

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Escape from Tarkov
Where Winds Meet
Anno 117: Pax Romana
Moonlighter 2: The Endless Vault
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Project Motor Racing
Europa Universalis V
Syberia Remastered
Call of Duty: Black Ops 7
Football Manager 26
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:23

Z mojej perspektywy dosyć "suchy" miesiąc jeśli chodzi o nowe gry. 

Może to i dobrze bo będę miał w co grać: pierwszy dodatek z 3 Season Pass do Age of Wonders 4, (prawdopodobnie) przynajmniej 1 nowe rozszerzenie do ETS 2/ATS (Nordic Horizons i może Luizjana?) + backlog.

Najciekawszy będzie chyba pojedynek między Battlefield 6 i CoD: BO 7. To pierwsze zostało ciepło przyjęte, to drugie, z tego co wiem, miało bardzo mieszany odbiór jeśli chodzi o zwiastun.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112