W co zaGRAMy w listopadzie 2022 roku - najciekawsze premiery miesiąca - część druga

Call of Duty: Warzone 2, druga część Goat Simulator, Spider-Man: Miles Morales na PC, nowe Pokemony, polski Evil West i dodatek do World of Warcraft...

Obsidian Entertainment to studio, które znamy z rozmaitych gier cRPG, takich jak chociażby seria Pillars of Eternity czy Fallout: New Vegas. Firma postanowiła zrobić jednak kolejny (po Grounded) skok w bok, czego efektem jest Pentiment, nadchodząca gra przygodowa z akcją osadzoną w Niemczech na początku XVI wieku.

Największą atrakcją Pentiment ma być nieliniowa historia przedstawiająca losy bystrego ilustratora, który został uwikłany w serię morderstw, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich 25 lat w opactwie Kiersau. Będziemy musieli przeprowadzić śledztwo, aby dowiedzieć się, kto odpowiada za wspomniane zabójstwo, jednocześnie oczyszczając się z zarzutów. Dokonamy tego, podejmując liczne decyzje mające wpływ na przebieg zdarzeń. Co ciekawe, w Pentiment pojawi się także system rozwoju postaci, dzięki któremu z czasem odblokujemy nowe mechaniki.

Za kilkanaście dni odbędzie się również premiera Call of Duty: Warzone 2, czyli kontynuacji hitu z 2020 roku. Ponownie otrzymamy strzelankę sieciową wykorzystującą model biznesowy free-to-play. Oznacza to, że będzie ona dostępna do pobrania za darmo na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5, ale w toku rozgrywki pojawi się opcja kupienia dodatkowych przedmiotów do wykorzystania podczas zabawy za prawdziwe pieniądze.

W ramach formalności warto dodać, że esencję rozgrywki w Call of Duty: Warzone 2 stanowić będzie tryb battle-royale, a sama gra nie zaoferuje kampanii fabularnej dla jednego gracza. Trafimy tu na wielką mapę, by rywalizować z innymi użytkownikami z całego świata o to, komu uda się utrzymać przy życiu jak najdłużej. Zajmiemy się więc szukaniem broni i innych elementów wyposażenia, a następnie eliminowaniem kolejnych celów.