Zapowiedziano wydarzenie Golden Week w Pokemon Scarlet i Violet. Będą nowe Tera Raidy i wzrost występowania niektórych Pokemonów

Pokemon Scarlet i Violet przygotowują specjalne wydarzenie z okazji japońskiego Golden Week – dorocznego okresu świąt narodowych.

Wydarzenie Golden Week będzie świetnym powodem, aby wrócić do gier Pokemon Scarlet i Pokemon Violet. Gracze będą mieli ponad tydzień na złapanie takich stworków jak Gimmighoula, Wigletta, Growlithe’a oraz Swablu, ze zwiększonymi szansami na trafienie ich w wersji Shiny. Golden Week w Pokemon Scarlet i Violet Gimmighoul, znany jako "Pokemon Skrzynia Monet", to nietypowy stworek typu “duch”, który pojawia się w Pokemon Scarlet i Violet. Zazwyczaj można go znaleźć w skrzyniach pełnych monet lub w pobliżu ruin i znaków drogowych. Po zbliżeniu się do stojącego Gimmighoula, gracz otrzymuje od niego Monetę Gimmighoula, zanim Pokemon ucieknie. Z kolei Gimmighoula w formie skrzyni można schwytać w wybranych lokalizacjach. Zebranie aż 999 monet pozwala ewoluować go w Gholdengo – Pokemona typu Stal/Duch.

Po zakończeniu wydarzenia z raidami Salamence'a, Pokemon Scarlet i Violet rozpoczną kolejną akcję z podwyższonymi szansami na Shiny dla czterech Pokemonów. Według Serebii.net, wydarzenie rozpocznie się we wtorek 29 kwietnia o godzinie 20:00 czasu wschodniego i potrwa do środy 7 maja do godziny 19:59 czasu wschodniego. Okres ten zbiega się z japońskim Golden Week, który trwa od 29 kwietnia do 5 maja. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Podczas eventu na graczy czekają: Masowe występowania Wigletta w Paldei

Masowe występowania Growlithe’a w Kitakami

Masowe występowania Swablu w Terarium Każdy z tych Pokemonów posiada formę Shiny, a podczas Golden Week szansa na ich spotkanie będzie znacznie zwiększona. Tera Raidy będą skupiać się na Gimmighoulu, z podwyższoną szansą na spotkanie formy Shiny. Dostępnych będzie pięć wariantów Tera Raidów od jednej do pięciu gwiazdek. Gimmighoule będą miały losowe typy Tera oraz zwiększoną szansę na wersję Shiny. Pięciogwiazdkowe rajdy Gimmighoula osiągną maksymalnie poziom 75, co oznacza, że gracze mogą wykorzystać swoje drużyny złożone z Pokemonów na poziomie 100 do łatwego farmienia. Aby dodatkowo zwiększyć szansę na spotkanie Pokemonów Shiny podczas Golden Week, zaleca się przygotowanie specjalnych kanapek ze wzmocnieniem Sparkling Power.