W co zaGRAMy w czerwcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Już wkrótce na rynku zadebiutuje Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ale nie tylko, bo w czerwcu zagramy także między innymi w nowy dodatek do Destiny 2, grę ze Smerfami w rolach głównych czy dwa tytuły na wyłączność Switcha.

Destiny 2: Ostateczny kształt

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 4 czerwca

producent: Bungie

wydawca: Bungie

Zestawienie najciekawszych premier czerwca rozpoczynamy od zupełnie nowego dodatku do Destiny 2, czyli pierwszoosobowego looter shootera od studia Bungie, które znane fanom FPS-ów jest także z kultowej serii Halo. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych DLC, również za sprawą Ostatecznego kształtu otrzymamy przede wszystkim kampanię fabularną z niedostępną wcześniej historią. Tym razem będzie to opowieść o koszmarnym przekształceniu rzeczywistości, która przemieniła się w pokręconą, zwapniałą wizję Świadka. Ruszymy więc w podróż do serca Wędrowca, by zgromadzić Przednią Straż i położyć kres Wojnie pomiędzy Światłem i Ciemnością. W tym celu skorzystamy z zupełnie nowych zdolności bez których pokonanie Świadka nie będzie możliwe.

The Ancients

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 czerwca

producent: GorillaSoftWorks

wydawca: Camlann Games

Jeśli lubicie strategie turowe 4X, to być może macie na radarze pierwszą grę autorstwa studia Gorilla SoftWorks, czyli The Ancients, która na dniach zadebiutuje wyłącznie na komputerach osobistych. Wcielimy się w niej w lidera jednej ze starożytnych kultury, a naszym zadaniem będzie ocalenie swojego dziedzictwa przed nadciągającym zagrożeniem. Osadzona w mitycznym świecie produkcja ma zaoferować nie tylko angażującą rozgrywkę, ale i intrygującą historię przeplatająca wątki mitologiczne z prawdziwymi wydarzeniami. Klasycznie zajmiemy się tu wydobywaniem surowców, stawianiem budynków czy rekrutowaniem jednostek. The Ancients zaoferuje ponadto liczne wyzwania, z którymi spróbujemy się uporać. Mowa w tym przypadku o wojnach, intrygach politycznych czy klęskach żywiołowych.