Movie Games vs Schedule I - strategiczne samobójstwo czy historyczny precedens?

Walka o należne pieniądze i sprawiedliwość czy syzyfowa praca? A może, bez względu na odpowiedź, przede wszystkim spektakularny samobój?

Sądowe potyczki małego z wielkim, zwłaszcza w tak niejednoznacznych kwestiach jak prawa autorskie, są często niczym procesy pokazowe - z góry wiadomo jaki będzie werdykt. W takiej niezręcznej sytuacji znalazło się polskie Movie Games. Tyle że to warszawska spółka postanowiła rzucić prawne wyzwanie - z pozoru malutkiemu deweloperowi, ale jak zaraz się przekonacie, mającemu ogromne możliwości. W tej rywalizacji to Polacy są tym małym, biednym i pozbawionym szans. Po przeciwnej stronie stoi twórca Schedule I, ostatnio wielkiego steamowego hitu. Kto wyjdzie z niej zwycięsko? Zacznijmy od tego, że do walki w ogóle nie musi dojść. Już teraz jednak wydaje się, że Movie Games sporo przegrało.

3 kwietnia, ku wielkiemu zaskoczeniu chyba wszystkich, Movie Games ogłosiło plan podjęcia działań prawnych przeciwko twórcom Schedule I. Jeszcze w marcu polski wydawca własnymi zasobami prowadził analizę porównawczą wspomnianego tytułu z dwoma jego własnymi produkcjami - obiema częściami Drug Dealer Simulator. Doszukano się w niej wielu podobieństw, między innymi w kwestii fabuły, UI czy mechaniki. Spółka publicznie ogłosiła podjęcie działań prawnych. Kilka dni później poznaliśmy szczegóły - Movie Games zatrudniło australijską kancelarię Johnson Winter Slattery (JWS), która ma prowadzić dalsze analizy porównawcze, wskazujące na potencjalne naruszenie prawa własności intelektualnej oraz czyn mogący nosić cechy nieuczciwej konkurencji. W komunikacie spółka wskazuje na wieloletnie doświadczenie kancelarii w podobnych sprawach. W ogół czynności wokół IP Drug Dealer Simulator po stronie australijskiej zaangażowana będzie m.in. Sophie Dawson, Partner w kancelarii JWS, której doświadczenie skupia się m.in. na egzekwowaniu praw autorskich dla takich podmiotów jak Epic Games, Take-Two/Rockstar, Sony Music Entertainment czy w sporze Samsunga przeciwko Apple. Udział p. Dawson stanowi gwarancję, że wszelkie podjęte czynności pozostaną w zgodzie z zasadami prawa australijskiego i praktykami stosowanymi w sprawach związanych z ochroną IP w obszarze gier komputerowych. Co bardzo ważne - wbrew informacjom przekazywanym przez niektóre media, do teraz nie złożono żadnego pozwu sądowego. Sprawa badana jest w kontekście prawa australijskiego, a polski wydawca deklaruje, że będzie dążyć do polubownego rozwiązania. Nie ma też na celu wstrzymania sprzedaży i rozwoju gry Schedule I. Nic w tym dziwnego - szacuje się, że od premiery 24 marca gra znalazła już 3 mln nabywców, generując tylko na Steamie ok. 50 mln dolarów przychodu (via Gamalytic). Bez wątpienia Movie Games nie będzie chciało tego zatrzymać, a zgarnąć dla siebie część tej kwoty.

Poprosiłem spółkę o komentarz do sprawy i z uzyskanego od Michała Puczyńskiego (head of marketing) oświadczenia wynika, że według zarządu podjęcie działań było w tej sytuacji konieczne. Analiza i dochodzenie były konieczne w świetle powtarzających się opinii, że gry są bardzo podobne. Nie badając tego, Movie Games, będąc spółką giełdową, może ponieść poważne konsekwencje za zaniedbanie. Czy jednak w ogóle istnieją szanse na udowodnienie plagiatu? Nie da się ukryć, że Schedule I to gra praktycznie o tym samym co Drug Dealer Simulator - wcielamy się w niej w początkującego dilera narkotyków w małym miasteczku. Możemy robić zapasy, sadzić konopię indyjską, dzielić działki i sprzedawać je. Podobieństwa są tak widoczne, że ciężko ich nie dostrzec. Z drugiej jednak strony to nadal może być dużo za mało, aby przed sądem cokolwiek udowodnić. Jednocześnie australijski twórca Schedule I dysponuje nieporównywalnie większymi możliwościami finansowymi niż Movie Games, co w tak trudnej do oceny sprawie może mieć niebagatelne znaczenie. Dość powiedzieć, że obecna wycena polskiej spółki nie przekracza 50 mln złotych - czysto teoretycznie ich przeciwnik mógłby kupić wszystkie udziały, zamknąć firmę, a i tak nadal byłby bardzo majętnym człowiekiem. O szansach na wygraną ciężko dyskutować. Jeśli kancelaria JWS będzie skuteczna, może uda się wywalczyć kilka milionów złotych ugody, która dla twórcy Schedule I będzie relatywnie łatwym zamknięciem problematycznej sprawy, a dla Movie Games ogromną kwotą. To jednak tylko spekulacje. Zamiast tego skupmy się na faktach. Komunikat o rozpoczęciu współpracy z kancelarią spowodował wyraźny wzrost kursu akcji. Euforia długo jednak nie trwała, bo w kolejnych dniach wycena spółki wróciła do wcześniejszych poziomów. W tym akurat nie ma nic zaskakującego. Większe rzeczy zaczęły się dziać kiedy wieści o potencjalnym pozwie rozeszły się po całym, growym świecie.

