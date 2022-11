VR to już nie ciekawostka. Wirtualna rzeczywistość wkracza do mainstreamu

Lata temu regularnie było słychać, że nadchodzi wielki czas wirtualnej rzeczywistości. Szybko jednak okazywało się, że wyczekiwanej przez wielu rewolucji nie ma. Wysokie koszty, mała baza gier i problemy z technologią sprawiały, że VR ciągle napotykał na duże bariery rozwoju. O temacie mówiło się więc dużo mniej. Nie oznacza to jednak, że na tym rynku nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, każdy rok przynosił nowe zmiany, których efekty nie muszą być tak oczywiste dla każdego. Wirtualna rzeczywistość to miliony sprzedanych gogli, świetne wyniki sprzedaży wielu gier oraz poważne zainteresowanie największych rynkowych graczy. To już nie ciekawostka dla grupy zapaleńców, a niemalże mainstream. Zapytałem więc najważniejsze polskie studia deweloperskie zajmujące się tematem o to gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z goglami VR.

Rynek wirtualnej rzeczywistości wzbudził ostatnio zainteresowanie polskich inwestorów, którzy nagle dostrzegli potencjał sprzedażowy. Może nie jest to nic odkrywczego, bo hity już były. W końcu od dawna wiadomo o niesamowitym i ciągle niesłabnącym popycie na Beat Saber. Niewiele słabiej radzi sobie polski Superhot, który największe sukcesy święci właśnie na VR. Studio poinformowało, że ta wersja znalazła już ponad 2 miliony nabywców. Miało to miejsce… ponad dwa lata temu. Od tego czasu popularność gry nadal jest wysoka. Świetnie radzi sobie też Warplanes: WW1 Fighters od Home Net Games, studia założonego przez Mirosława Dymka, wieloletniego prezesa legendarnego Reality Pump. Gra ma już na koncie ponad pół miliona sprzedanych kopii. Ostatnio dobrymi wynikami pochwaliły się też spółki giełdowe, co pozwala znacznie lepiej ocenić potencjał rynku VR. Niewątpliwie największymi hitami okazały się porty znanych z PC i konsol produkcji jak Cooking Simulator VR od GameBoom VR (ponad 200 tysięcy kopii), Green Hell VR, który opracowało Incuvo (170 tysięcy kopii od kwietnia do końca września), a także Thief Simulator (GameBoom VR i 3R Games, również ponad 200 tysięcy sztuk na Steam i Oculus Store). Te premiery pokazały, że rynek wirtualnej rzeczywistości to niedoceniany do tej pory potencjał. Wcześniej jedynym (z giełdowego punktu widzenia) godnym uwagi tytułem była seria The Wizards od Carbon Studios, która do tej pory sprzedała się w liczbie ponad 200 tysięcy sztuk.

Szacuje się, że cały globalny rynek VR wart był w 2021 roku ponad 21 mld dolarów, a w bieżącym ma dojść do poziomu 28,4 mld dolarów. Perspektywy na kolejne lata są pozytywne i zakładają dalszy wzrost. Niekwestionowanym liderem w tym obszarze jest Meta (dawniej Facebook), która w 2014 roku kupiła Oculusa za 2 mld dolarów. Kolejne inwestycje (m.in. kupno kilku studiów, w tym Ready at Dawn znane z God of War na PSP i The Order: 1886), zatrudnienie Johna Carmacka (legenda id Software) i przede wszystkim seria gogli Quest sprawiają, że dzisiaj technologiczny gigant ma nawet 90% udziałów w rynku. Nie bez powodu rozmawiając z polskimi studiami kilkakrotnie usłyszałem, że PC VR to tylko ciekawostka w porównaniu do platformy Mety. Według nieoficjalnych szacunków Quest 2 sprzedał już około 15 mln sztuk, co jest wynikiem porównywalnym do konsol nowej generacji. W rozmowie ze mną Łukasz Malik, producent w Home Net Games, jasno stwierdził jak należy dzisiaj patrzeć na rynek VR.