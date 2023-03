Ubisoft jest w dołku, ale ma się od czego odbić… lub pogłębić dno

Luty 2021 roku, początek bieżącej generacji konsol. Na łamach Gram.pl mogliście przeczytać o nowej strategi Ubisoftu. Rewolucji nie było. Po bardzo udanej erze PS4/Xbox One francuski wydawca miał sporo wydeptanych ścieżek, które przez lata prowadziły do sukcesów komercyjnych. Koncepcja dużych gier z otwartym światem i doświadczenie w modelu game as a service pozwoliły osiągnąć historycznie największe wyniki. Najlepiej pokazuje to kurs akcji - od początku poprzedniej generacji udało się odbić od poziomu ok 8 euro za akcję do prawie 100 euro w 2018 roku! Jak można było to zepsuć?

Problem bycia na szczycie polega na tym, że później droga prowadzi już tylko w dół. Po minimalnym przebiciu psychologicznej bariery 100 euro akcje Ubisoftu zaczęła szybko tanieć. Pierwszym, dużym symbolem problemów było nieudane Ghost Recon: Breakpoint. Kontynuacja udanego Wildlands rozczarowała na wielu frontach, w tym na najważniejszym dla spółki, czyli finansowym. Nowa generacja miała więc oznaczać zmodyfikowaną strategię, o której pisałem dwa lata temu. Ubisoft planował mniej gier AAA, a za to więcej GAAS’ów i produkcji mobilnych. Ważna miała być też większa różnorodność. Ambitne plany nie spowodowały jednak, że trend spadkowy się odwrócił. Wręcz nabrał on tempa. W momencie w którym kształtowała się nowa strategia, akcje Ubisoftu warte były 80-90 euro. Dzisiaj jest to raptem 21 euro. Wartość całej firmy to tylko 3 mld dolarów. Dla porównania Microsoft płaci za Activision-Blizzard prawie 20 razy więcej. Pamiętacie słynne newsy o tym, że CD Projekt jest wart więcej niż francuski wydawca? Mimo ogromnych spadków polskiego lidera nadal jest on w tym porównaniu lepszy.