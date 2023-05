TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 - recenzja. Istna jazda bez trzymanki

Po kilkunastu godzinach na wyspie Man (wirtualnej, rzecz jasna) wciąż mam ochotę szlifować swoje umiejętności, bo TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to niezwykle trudna, ale i wciągająca gra wyścigowa.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to w pełni licencjonowana gra, dzięki której możemy wziąć udział w zawodach Isle of Man TT, w tym oczywiście Isle of Man Tourist Trophy. Mowa o najbardziej hardkorowym i niebezpiecznym wyścigu rozgrywanym od ponad 100 lat (pierwsze zawody odbyły się w 1907 roku) na wyspie Man.

O ile w przypadku faktycznych rywalizacji umożliwiających sprawdzenie się w kilku unikatowych konkurencjach, gra wideo oddaje do dyspozycji wyłącznie dwie najważniejsze, czyli superbike i supersport. Poza nimi na wyspie Man zbierają się także kierujący lekkimi motocyklami i maszynami elektrycznymi, a nawet ci, których jednoślady wyposażone zostały w boczny wózek. Tak, tak - jest doprawdy różnorodnie.

Tak czy inaczej esencją całej imprezy, tak samo jak zresztą gry TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, jest właśnie liczący niespełna 61 kilometrów wyścig Isle of Man Tourist Trophy, czyli de facto finał sezonu w recenzowanej produkcji. Jak dowiadujemy się z oficjalnego opisu wydawcy TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, składa się on z 264 zakrętów - czy faktycznie tylu?

Zapewne nie ma tu błędu, ale podczas zawodów dzieje się na tyle dużo, że ostatnią rzeczą, o której chciałoby się pomyśleć, to zwracanie uwagi na taki szczegół. Tym bardziej, że TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to piekielnie wymagający tytuł. Nie bez powodu, wszak wspomniana już impreza zwieńczona rywalizacją o tytułowe trofeum również nie należy do najłatwiejszych, więc o jakimkolwiek zręcznościowym modelu jazdy nie mogło być tutaj mowy.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to hardkor przez wielkie H

Niezależnie od tego, czy wybierzemy któregoś z kierowców klasy Superbike (21 zawodników) czy też rozpoczniemy swoją przygodę z TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 w klasie Supersport (17 kierowców), musimy liczyć się z jednym - będziemy wielokrotnie wypadać z zakrętów, kiedy zahaczymy kołem o nierówność na trasie (np. krawężnik oddzielający jezdnię od chodnika), także na prostych nie będzie łatwo, o czym przekonamy się niezwykle szybko. Ale po wielu upadkach, gdy z czasem uda nam się przejechać dłuższy fragment bez popełnienia większych błędów, poczujemy ogromną satysfakcję.