TOP 10 horrorów w PlayStation Plus Extra i Premium. Strasznie dobre produkcje

Jeśli posiadacie aktywną subskrypcję PlayStation Plus Extra lub Premium i szukacie gry, która przyprawi Was o szybsze bicie serca, to mamy dla Was kilka propozycji.

Jakiś czas temu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych gier RPG dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was bowiem z kolejnym artykułem, który powinien zainteresować wszystkich abonentów Sony. Ponownie dokładnie przejrzeliśmy ofertę wspomnianej usługi, by wybrać 10 najlepszych horrorów. Mamy nadzieję, że nasze wybory przypadną Wam do gustu, a wybrane przez nas produkcje przyprawią Was o szybsze bicie serca.

Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu zestawień, tak i tym razem staraliśmy się, by wybrane przez nas tytuły były możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Dlatego też na naszej liście najlepszych horrorów dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie zarówno gry typu survival horror, jak i produkcje skupiające się na fabule oraz podejmowanych wyborach. Nie zabrakło też propozycji dla miłośników rozgrywki sieciowej. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu zasługuje naszym zdaniem na Waszą uwagę. ;) Dead by Daylight Nasze zestawienie najlepszych horrorów dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium otwiera Dead by Daylight. Popularna produkcja Behaviour Interactive to wspomniana we wstępie propozycja dla miłośników rozgrywki przez sieć. Mamy tutaj bowiem do czynienia z asymetryczną grą multiplayer, w której grupa Ocalałych stara się uciec przed psychopatycznym mordercą. Niewykluczone, że sporą część z Was miała już okazję zapoznać się z tym tytułem. W końcu niebawem od jego premiery minie 8 lat, ale wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem, dlatego też trafił na naszą listę.

Dead by Daylight powinno przypaść do gustu przede wszystkim fanom klasycznych horrorów, w których to grupka młodych ludzi stawia czoła pewnemu psychopacie. Miłośników gatunku na pewno ucieszy również fakt, że w produkcji Behaviour Interactive występuje cała masa znanych z różnych dzieł popkultury zabójców takich jak Michael Myers czy Freddy Krueger, a także potworów w postaci Demogorgona, Piramidogłowego czy Ksenomorfa. Deweloperzy cały czas wspierają i rozwijają swoją grę, co również jest ogromną zaletą wspomnianego tytułu. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery : 14 czerwca 2016 r.

: 14 czerwca 2016 r. Recenzja Dead by Daylight, najboleśniej zmarnowanego pomysłu ostatnich lat Dead Island: Definitive Edition W naszym zestawieniu najlepszych horrorów dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium musiała pojawić się również propozycja dla miłośników siekania zombie. Nasz wybór padł na Dead Island: Definitive Edition, czyli odświeżoną wersję gry z 2011 roku od studia Techland. Wydany blisko 8 lat temu remaster – który znajduje się w usłudze Sony – zawiera wszystkie wydane dodatki. Na pewno spora część naszych czytelników miała już okazję zagrać we wspomnianą produkcję, ale i tak zdecydowaliśmy się ją wyróżnić i umieścić na naszej liście. Gdyby nie sukces Dead Island, to z pewnością nie otrzymalibyśmy Dying Light oraz Dying Light 2: Stay Human. Jeśli więc wymienione produkcje Techlandu skradły Wasze serca, a nie mieliście wcześniej okazji zapoznać się z grą z 2011 roku, to koniecznie zagrajcie w wersję Definitive Edition i sprawdźcie, od czego wszystko się zaczęło. Wspomniany tytuł z pewnością dostarczy Wam kilkanaście godzin przyjemnej rozgrywki i sporo frajdy z siekania zombie. Fanów Dead Island zachęcamy natomiast, by ponownie udali się na tropikalną wyspę Banoi. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery: 31 maja 2016 r.

