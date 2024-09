TOP 10 gier w klimatach sci-fi w Xbox Game Pass. Coś dla fanów kosmicznych przygód

Jakiś czas temu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych gier z Xbox 360 dostępnych w Xbox Game Pass . Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was z kolejnym artykułem poświęconym usłudze Microsoftu. Postanowiliśmy bowiem ponownie przejrzeć bibliotekę produkcji, którą mogą cieszyć się abonenci amerykańskiej firmy, i tym razem wybraliśmy 10 najlepszych tytułów w klimatach science fiction.

Naszą listę najlepszych gier w klimatach science fiction dostępnych w Xbox Game Pass otwiera Dead Space Remake . Odświeżona wersja przygód Isaaca Clarke’a dostępna jest w bibliotece EA Play, do której dostęp mają również abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Games. Obecność wspomnianej produkcji w tym zestawieniu nie powinno natomiast nikogo dziwić. Jest to bowiem pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów horrorów, ale również wszystkich miłośników klimatów sci-fi, którzy chcą przeżyć niezapomnianą kosmiczną przygodę.

Zgodnie z tradycją staraliśmy się, by przygotowana przez nas lista była możliwie jak najbardziej zróżnicowana. W naszym zestawieniu najlepszych gier w klimatach science fiction dostępnych w Xbox Game Pass znajdziecie więc zarówno gry akcji, jak i RPG. Nie zabraknie też tytułów dla miłośników horrorów i strategii . Wierzymy, że wszyscy fani sci-fi znajdą coś dla siebie i jak zawsze czekamy również na Wasze komentarze i propozycje.

Dead Space Remake zostało już przez nas wyróżnione w zestawieniu najlepszych strasznych gier dostępnych w Xbox Game Pass, ale musiało znaleźć się również na tej liście. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze świetnie zrealizowanym remakiem, który zachowuje ducha oryginału i wprowadza kilka drobnych zmian, dzięki którym rozgrywka jest jeszcze lepsza. Ponownie pochwalimy odświeżoną wersję przygód Isaaca Clarke’a za fenomenalną oprawę audiowizualną, a także niesamowity klimat i jeszcze raz zachęcamy Was do sięgnięcia po wspomnianą produkcję.

Platformy : PC, Xbox Series X/S, chmura;

: PC, Xbox Series X/S, chmura; Data premiery : 27 stycznia 2023 roku;

: 27 stycznia 2023 roku; Recenzja Dead Space Remake - a w kosmosie znowu straszy...

Everspace 2

Na naszej liście najlepszych gier w klimatach science fiction dostępnych w Xbox Game Pass zdecydowaliśmy się umieścić również Everspace 2. Ubiegłoroczna produkcja studia Rockfish Games różni się od pierwszej części, która czerpała garściami z gatunku roguelike. W kontynuacji deweloperzy oddali bowiem w ręce graczy rozległy otwarty świat i przygotowali zadania fabularne, a także misje oraz aktywności poboczne, których wykonywanie popycha historię do przodu. Dlatego też Everspace 2 powinien przypaść do gustu wszystkim miłośnikom przygód w kosmosie.

Everspace 2 oferuje jednak przede wszystkimi wciągającą i satysfakcjonującą rozgrywkę. Najwięcej frajdy dostarcza oczywiście eksploracja kosmosu, ale na starcia z przeciwnikami również nie można narzekać. Nie można zapominać też o możliwości personalizacji i ulepszania posiadanych statków kosmicznych, które również się od siebie różnią. W trakcie rozgrywki gracze mają także okazję odblokowywać i rozwijać różnego rodzaju talenty, które również zwiększają ich potencjał bojowy. Jesteśmy przekonani, że produkcja Rockfish Games spodoba się wielu miłośnikom klimatów science fiction, którzy spędzą ze wspomnianym tytułem masę godzin.