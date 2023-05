Recenzja gry EVERSPACE 2. Naprawdę ciężko się od tego oderwać

Pod koniec maja 2017 roku na rynku debiutuje gra EVERSPACE. Debiutancka produkcja studia Rockfish Games bardzo szybko podbija serca wielu miłośników kosmicznych klimatów na całym świecie — minęło przecież sporo czasu, od kiedy to branża otrzymała naprawdę solidną strzelankę osadzoną w galaktyce. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to na zwyczajnego FPS-a, tyle że ze statkami kosmicznymi i planetami, tak ostatecznie okazuje się, że EVERSPACE kładzie niespodziewanie duży nacisk na warstwę fabularną.

Grając, bardzo doceniam nie tylko imponującą oprawę graficzną czy uzależniającą wręcz muzykę (oprawa audiowizualna to wprawdzie nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o zadecydowanie o ogólnie pojętej jakości danego tytułu, aczkolwiek nie narzekam, gdy mam do czynienia z ładną produkcją i świetną muzyką), ale także angażujący gameplay, który, choć nie jest łatwy, sprawia, że po prostu chcę grać dalej.

Jako gracz przykładający szczególną uwagę do historii w grach wideo, jestem w siódmym niebie.

Teraz możecie więc co najmniej potroić moje podekscytowanie, gdy w styczniu 2021 roku w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam pojawiła się gra EVERSPACE 2. Rockfish Games wprawdzie pozwoliło sobie na odważny ruch, zmieniając niemalże całkowicie główne założenia rozgrywki. Bo o ile pierwowzór czerpał garściami z gatunku roguelike, tak tym razem mamy do czynienia z otwartym, ręcznie projektowanym światem. Niektórzy miłośnicy marki byli przekonani, że to nie ma prawa się udać.

Czy ostatecznie deweloperom to wyszło? O matko. Wyszło. I to jak.

Zrób sobie kawę czy też herbatę i usiądź wygodnie. Mam sporo do powiedzenia.