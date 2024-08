TOP 10 gier z Xbox 360 dostępnych w Xbox Game Pass. Coś dla fanów 7. generacji

Kilka propozycji dla abonentów usługi Microsoftu, którym marzy się powrót do przeszłości.

Jakiś czas temu przedstawiliśmy Wam listę 10 najlepszych gier z trybem kooperacji dostępnych w Xbox Game Pass. Dzisiaj natomiast zabieramy Was w podróż do przeszłości. Tym razem postanowiliśmy bowiem przejrzeć ofertę usługi Microsoftu w poszukiwaniu najlepszych gier, które debiutowały na Xbox 360. Jesteśmy przekonani, że takie zestawienie na pewno przypadnie do gustu graczom, którzy z łezką w oku wspominają 7. generację konsol.