Tak sprzedają się polskie gry – 2025 rok pod znakiem spadków

Jak dobrze poradziły sobie nowości krajowych deweloperów? Kwoty wydają się duże, ale nie zmienia to faktu, że oczekiwania były znacznie większe. Potrzeby również.
Grube setki milionów złotych zarobiły polskie gry w 2025 roku i to tylko na Steamie – tak mógłby brzmieć nagłówek tego tekstu, gdybym chciał przedstawić Wam tylko wycinek prawdy na temat finansów krajowych deweloperów. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej skomplikowana i wielowątkowa. Nie zawsze też prezentuje się optymistycznie dla studiów, które w tym roku wydały nowe gry. Branża jest tak trudna, że niewielka część produkcji zarabia na siebie. Dlatego, aby poznać prawdziwy obraz finansów polskich producentów, trzeba się zagłębić w szczegóły.
Grudzień to oczywiście nie moment na pełne podsumowania. Dopiero na wiosnę poznamy oficjalne wyniki finansowe, które powiedzą znacznie więcej. Dzisiaj możemy jednak spojrzeć na dane Gamalytic, które pozwalają w miarę wiarygodnie ocenić PC-tową sprzedaż polskich gier. Dla większości z nich komputery osobiste to główny rynek, a więc te liczby są w miarę interesujące. Ile więc pieniędzy udało się zarobić, które gry poradziły sobie najlepiej i jak to wygląda w porównaniu do zeszłego roku? Sprawdźmy.
Zanim przejdziemy do konkretów, określmy sobie warunki brzegowe. Co zawierają dane, które zaraz Wam przedstawię?
Przychody brutto (przed prowizją Steama) z platformy Valve na bazie danych Gamalytic
W przypadku gier, które wyszły w tym roku z wczesnego dostępu, bierzemy pod uwagę tylko sprzedaż od premiery wersji 1.0
Czego w tych danych NIE zobaczymy?
Przychody z konsol, VR, mobile, usług subskrypcyjnych (np. Game Pass) oraz innych PC-towych sklepów jak Epic Games Store czy GOG
Przychody z dodatków DLC
Przychody w back catalogu (wcześniej wydane gry)
10 najbardziej dochodowych gier
Przechodzimy do konkretów. W 2025 roku największe przychody wygenerowało, bez zaskoczenia, Dying Light: The Beast – gracze na Steamie wydali na produkcję Techlandu ponad 72 mln dolarów. To znacząco więcej niż cała reszta konkurencji, a także więcej niż osiągnął Manor Lords, zeszłoroczny numer jeden. Później mamy przepaść, bo na drugim miejscu jest Tainted Grail: The Fall of Avalon z wynikiem 18,6 mln dolarów. Oczywiście przychody to jedno, ale zawsze trzeba je zestawić z kosztami produkcji. W tym przypadku taki wynik to wielki sukces Awaken Realms, zwłaszcza że trzeba do niego dodać konsole oraz dodatkowe ok. 5 mln dolarów zarobione w czasie wczesnego dostępu.
Mniej powodów do zadowolenia ma 11 bit studios i Bloober Team, twórcy, moim zdaniem, dwóch najlepszych polskich gier 2025 roku. Wynik The Alters i Cronosa to odpowiednio 11,3 i 7,6 mln dolarów. W pierwszym przypadku ważną częścią wpływów budżetowych jest nieuwzględniony tutaj Game Pass. W drugim z kolei wiemy, że PC to raptem ¼ całkowitej sprzedaży. Obie gry powinny być bardzo blisko zwrotu kosztów.
Z pozostałych gier z TOP 10 o wielkim sukcesie mogą mówić symulatory – Car Dealer Simulator oraz Crime Simulator. Powody do zadowolenia mają też twórcy indyka Peripeteia oraz survivalu Forever Skies. Zupełnie inaczej wygląda to w kwestii JDM: Japanese Drift Master. Dotychczas zgromadzone 4,2 mln dolarów ciągle nie wystarczają na zwrot kosztów. Brakuje danych dotyczących dodatku do RoboCop, ale 1,3 mln dolarów przychodu nie brzmi imponująco. Poza TOP 10 są tylko dwie gry, które przekroczyły milion dolarów – Animal Shelter 2 oraz Deconstruction Simulator.
