Tak sprzedają się polskie gry – 2025 rok pod znakiem spadków

Jak dobrze poradziły sobie nowości krajowych deweloperów? Kwoty wydają się duże, ale nie zmienia to faktu, że oczekiwania były znacznie większe. Potrzeby również.

Grube setki milionów złotych zarobiły polskie gry w 2025 roku i to tylko na Steamie – tak mógłby brzmieć nagłówek tego tekstu, gdybym chciał przedstawić Wam tylko wycinek prawdy na temat finansów krajowych deweloperów. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej skomplikowana i wielowątkowa. Nie zawsze też prezentuje się optymistycznie dla studiów, które w tym roku wydały nowe gry. Branża jest tak trudna, że niewielka część produkcji zarabia na siebie. Dlatego, aby poznać prawdziwy obraz finansów polskich producentów, trzeba się zagłębić w szczegóły.

Grudzień to oczywiście nie moment na pełne podsumowania. Dopiero na wiosnę poznamy oficjalne wyniki finansowe, które powiedzą znacznie więcej. Dzisiaj możemy jednak spojrzeć na dane Gamalytic, które pozwalają w miarę wiarygodnie ocenić PC-tową sprzedaż polskich gier. Dla większości z nich komputery osobiste to główny rynek, a więc te liczby są w miarę interesujące. Ile więc pieniędzy udało się zarobić, które gry poradziły sobie najlepiej i jak to wygląda w porównaniu do zeszłego roku? Sprawdźmy.

Zanim przejdziemy do konkretów, określmy sobie warunki brzegowe. Co zawierają dane, które zaraz Wam przedstawię?

Przychody brutto (przed prowizją Steama) z platformy Valve na bazie danych Gamalytic

W przypadku gier, które wyszły w tym roku z wczesnego dostępu, bierzemy pod uwagę tylko sprzedaż od premiery wersji 1.0

Czego w tych danych NIE zobaczymy?

Przychody z konsol, VR, mobile, usług subskrypcyjnych (np. Game Pass) oraz innych PC-towych sklepów jak Epic Games Store czy GOG

Przychody z dodatków DLC

Przychody w back catalogu (wcześniej wydane gry)

10 najbardziej dochodowych gier

Przechodzimy do konkretów. W 2025 roku największe przychody wygenerowało, bez zaskoczenia, Dying Light: The Beast – gracze na Steamie wydali na produkcję Techlandu ponad 72 mln dolarów. To znacząco więcej niż cała reszta konkurencji, a także więcej niż osiągnął Manor Lords, zeszłoroczny numer jeden. Później mamy przepaść, bo na drugim miejscu jest Tainted Grail: The Fall of Avalon z wynikiem 18,6 mln dolarów. Oczywiście przychody to jedno, ale zawsze trzeba je zestawić z kosztami produkcji. W tym przypadku taki wynik to wielki sukces Awaken Realms, zwłaszcza że trzeba do niego dodać konsole oraz dodatkowe ok. 5 mln dolarów zarobione w czasie wczesnego dostępu.