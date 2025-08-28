Tak, godzina to jeszcze mniej czasu, by sprawdzić wszystko w Anno 117 Pax Romana

Ale za to podczas tegorocznego Gamescomu było samo mięso wprost z Albionu… i zaczęło się robić bardzo, bardzo ciekawie!

Jedna rzecz, k tórej się dowiedziałem po ograniu na Gamescomie kolejnego dema Anno 117: Pax Romana to fakt, że godzina z Anno to zdecydowanie za mało . Podobnie jak cztery godziny, które wcześniej również miałem okazję ograć w ramach pierwszego preview, w którym to mogłem nieco dłużej poeksplorować sobie rzymskie klimaty.

Tym razem w Kolonii klimaty były związane z Albionem – drugą miejscówką w Anno 117: Pax Romana, którą to przyjdzie nam kolonizować. Tutaj jednak pojawia się pewien haczyk, ponieważ w odróżnieniu od Lacium tutaj mamy możliwość wyboru ścieżki, którą chcemy podążać dalej. Dodatkowo trzeba będzie sprowadzać część towarów, jeśli wybierzemy drogę rzymską. Tymczasem wybierając drogę angielską… o tym przeczytacie poniżej.

Pół na pół albo na całość – Albion w Anno 117: Pax Romana pokazuje, że warto będzie zaryzykować

To, co najważniejsze w przypadku buildu, który mieliśmy przyjemność ograć na Gamescomie to fakt, że Albion jako taki, podobnie jak Lacium, to przepiękna kraina. Pełna przeróżnych wysepek, wiejskich klimatów… i bagien. A to oznacza, że zarządzanie tym terenem będzie zdecydowanie trudniejsze niż to było wcześniej. Głównie dlatego, że część budynków związanych z żywnością czy też produkcją będziemy zmuszeni budować na tych podmokłych terenach, a to również oznacza trudności chociażby z budowaniem budynków związanych z porządkiem publicznym (straż pożarna, szpitale itp.). Nie da się ich bowiem budować na palisadach, więc układanie wszystkiego tak, aby wszyscy byli jednakowo bezpieczni będzie dość wymagające.

Nie oznacza to jednak, że w stu procentach musimy wybierać drogę Albionu. Możemy również swoje budynki mieszkalne ulepszać tak, aby pojawiali się w nich mieszkańcy, którzy wybrali drogę rzymską. I tu pojawia się element, który robi dość duże wrażenie, otóż wcześniej wspomniane bagna będziemy mogli zwyczajnie osuszyć. Głównie po to, aby móc te tereny wykorzystać pod budowę związaną stricte z Lacium.

Tu jednak problemy się nie kończą, ponieważ wśród innych gubernatorów, którzy będą z nami rywalizować w Albionie pojawią się zarówno ci będący przychylni naszym reformom, ale również ci, którzy stale będą nam wytykać zmienianie Albionu i raczej nie będą z tego zadowoleni. Dlatego też z każdą rozgrywką wybór ścieżek może być czymś, co będzie zachęcało do eksplorowania i eksperymentowania. Tym bardziej, gdy będziemy próbowali łączyć pewne ścieżki i do gry wejdzie sprowadzanie towarów tak, jak to bywało chociażby w przypadku Nowego Świata w 1800.

Niemniej jednak żeby nikogo nie stresować zbyt mocno – jest trudniej, ale nadal pójście krok po kroku tak, jak tego się nauczyliśmy wcześniej wcale nie sprawia, aby było o wiele trudniej. Raczej do gry wejdzie tutaj kombinatoryka oraz umiejętność planowania przestrzennego, czyli to co najlepsze w takich ekonomicznych strategiach.

Mimo wszystko trudno mi powiedzieć czy da się tutaj zastosować coś na zasadzie mieszania różnych frakcji w ramach jednej mapy. O ile w przypadku wyspy jako takiej nie było to możliwe (chociaż przyciski wyszarzone nie były), to myślę, że inna wyspa oraz miasteczko raczej nie powinno być problemem po to, aby móc spokojnie połączyć jedno z drugim. Mimo wszystko tutaj potwierdzenia nie mam, to tylko moje domysły i chętnie się o tym przekonam później w pełnej wersji Anno 117: Pax Romana.