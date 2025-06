Shadow Labyrinth - pierwsze wrażenia. Czuję ekscytację przed nadchodzącą podróżą

Naprawdę, bo Shadow Labyrinth to taka trochę pac-manowa metroidvania, w którą warto zagrać w oczekiwaniu na Hollow Knight: Silksong. Zaraz, co?

Uwielbiam połączenie rozwiązań charakterystycznych dla Castlevanii i Metroida, więc nie stronię od platformówek akcji w stylu retro, ale kiedy pierwszy raz rzuciłem okiem na Shadow Labyrinth, to nie ukrywam, że gra nie zrobiła na mnie wrażenia z powodu oprawy wizualnej. Na statycznych obrazkach nie prezentuje się ona bowiem zbyt atrakcyjnie. Po kilku godzinach spędzonych z przedpremierową wersją Shadow Labyrinth kupił mnie przede wszystkim rozgrywką, ale przy okazji przekonałem się także do - moim zdaniem mimo wszystko specyficznej - grafiki zrealizowanej oczywiście w dwóch wymiarach.

O co tu chodzi?

Shadow Labyrinth to opracowywana przez wewnętrzne studio firmy Bandai Namco metroidvania 2D, w której eksplorujemy - a jakżeby inaczej - połączone ze sobą lokacje w formie całkiem skomplikowanego labiryntu, unikamy pułapek, walczymy z przeciwnikami, rozmawiamy z NPC, kolekcjonujemy przedmioty i... A tak, odblokowujemy zdolności, dzięki którym wracamy do uprzednio zwiedzonych obszarów, by otworzyć niedostępne wcześniej przejścia. Klasyka, prawda? Owszem, choć Shadow Labyrinth nie tylko bazuje na doskonale znanych rozwiązaniach, ale wplata do rozgrywki elementy, które na pierwszy rzut oka nijak tutaj nie pasują. Po czasie okazuje się jednak, że, kurcze, to naprawdę działa.

Wojownik spotyka pożeracza duchów

Głównym bohaterem Shadow Labyrinth jest Swordsman No.8, czyli wojownik który obudził się na zupełnie obcej planecie. Pozbawiony jakichkolwiek wspomnień protagonista rusza przed siebie, chcąc dowiedzieć się, co się stało. Nie jest jednak osamotniony, bo towarzyszy mu PUCK. To lewitująca kula, która przywołuje na myśl kultowego Pac-Mana. Autorzy prezentują nam odwróconą koncepcję klasycznego hitu. Zamiast kolorowego arcade’a mamy dystopiczną, śmiercionośną przygodę. Dodatkowo, elementy w których nie kierujemy przywołanym wojownikiem, ale właśnie jego kompanem, nie dość że bywają naprawdę wymagające, to idealnie wkomponowane są w główną rozgrywkę. To nie dodatkowe aktywności, ale pełnoprawne sekwencje bez których najzwyczajniej w świecie nie da się przejść dalej. Nie zabraknie więc odwróconej grawitacji, skakania, zżerania duchów i, tak tak, śmiercionośnych pułapek.