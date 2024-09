Savio Sigma X1 - testujemy zaskakującą obudowę do komputera

Ważne jest to, aby wszystkie podzespoły mogły komfortowo znaleźć swoje miejsce w środku obudowy, mając wystarczająco dużo miejsca na wymianę powietrza. W innym wypadku nie pomogą nawet najlepsze wentylatory i komputer będzie się przegrzewał. To tak tytułem wstępu, żeby pokazać na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę testując obudowę komputerową.

Savio Sigma X1 – pierwsze wrażenia

Sigma X1 to klasyczna obudowa typu midi tower, przynajmniej pod względem wymiarów, które wynoszą 425 × 210 × 478 mm. Całość waży przy tym 6,7 kg. Dość sporo, ale to akurat doskonały znak. Nie ma nic złego w tym, że obudowa jest ciężka. Przecież nie jest to sprzęt mobilny, który często przenosimy. A wysoka waga świadczy równocześnie o wysokiej jakości materiałach i o tym, że blacha nie ma grubości nanometra i nie zapadnie się od kilku drobinek kurzu. Savio Sigma X1 to ciężki, ale przy tym bardzo solidny model, który dobrze ochroni wasze podzespoły. Dzięki imponującym wymiarom podzespoły będą miały dużo miejsca aby skutecznie oddawać ciepło. A no i możemy włożyć tam kartę graficzną do 40 centymetrów.

No i co równie ważne – Savio Sigma X1 wygląda fenomenalnie! Producent postawił na otwartą konstrukcję z dwoma szklanymi panelami. Tutaj chciałbym od razu rozwiać parę mitów – szkło ani nie pomaga ani nie przeszkadza w chłodzeniu. To zabieg tylko i wyłącznie estetyczny, który notabene udał się w 100%. Podzespoły są świetnie wyeksponowane a całość na biurku wygląda fenomenalnie. Z boku znajdziemy natomiast dwie ścianki z blachy, a od spodu z siatki mesh ułatwiającej przepływ powietrza.

Trochę o funkcjonalności

Było o wyglądzie to przejdźmy do funkcjonalności. Sigma X1 wydaje się być bardzo dobrze zaprojektowana i z pewnością będziemy mieli miejsce na wszystkie podzespoły. Poza standardowym rozkładem mamy też miejsce na dwa dyski SSD 2,5” i 2 dyski HDD 3,5” lub zamiast tego 1 dysk SSD 2,5” i jeden HDD 3,5” – miejsca na dane nie zabraknie.

Od razu w obudowie mamy trzy wentylatory. Dwa z boku i jeden z tyłu. Oczywiście elegancko podświetlane RGB i zaprogramowane na wydmuchiwanie powietrza z obudowy. Zależnie od potrzeb możemy zainstalować też trzy dodatkowe 120 mm na dole i 3 x 120 lub 2 x 140 na górze. Dla wymagających możemy też zainstalować chłodnicę do 360 mm.

Świetne wrażenie robi też cały dół obudowy, czyli miejsce, gdzie zmieścimy zasilacz. Wszystko jest mocno perforowane, co pozwala na doskonały przepływ powietrza. A pamiętajmy, że to właśnie dół jest w tej kwestii kluczowym miejscem. Oczywiście nie zabrakło też filtrów przeciwkurzowych na górze i na dole. Trochę dziwne natomiast, że nie ma ich z boku, tam, gdzie wentylatory wydmuchują powietrze z obudowy. Ale z drugiej strony po co jednak tam filtr?

A co z montażem?