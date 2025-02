Bezprzewodowa mysz RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed taniej w Media Expert

Pojawiła się dobra okazja do zakupu nowej myszy. W sklepie Media Expert dostępny jest bowiem bezprzewodowy RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed w promocyjnej cenie. Teraz kupimy urządzenie taniej o 45,65 zł.

Sklep Media Expert przygotował promocję na mysz RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed. Urządzenie dostępne jest w cenie 199 zł, co oznacza obniżkę o 45,65 zł względem wcześniejszej kwoty. Bezprzewodowa mysz posiada rozdzielczość 18000 dpi i 7 przycisków.

Mysz RAZER Basilisk V3 HyperSpeed została skonstruowana w taki sposób, aby spełniać wymagania nawet najbardziej profesjonalnych graczy. Urządzenie idealnie sprawdzi się podczas prowadzenia rozgrywki. Maksymalną precyzję ruchu kursora zapewni zastosowany w sprzęcie czujnik optyczny 5G 18K. Co więcej, możesz także spersonalizować warunki użytkowania sprzętu, dopasowując mysz do swojego indywidualnego stylu gry, na co pozwoli Ci szeroki zakres dostępnych ustawień. Każda kolejna rozgrywka stanie się odtąd przyjemniejsza i bogatsza w responsywne uruchamianie celowania w pikselach. – czytamy w opisie.