Sony zaprezentowało nowy kontroler DualSense w edycji specjalnej nawiązującej do gry The Last of Us

PlayStation czasami oferuje spersonalizowane kontrolery DualSense, nawiązujące do swoich największych ekskluzywnych tytułów. The Last of Us jest kolejną produkcją, która doczekała się własnego pada.

Sony oficjalnie zaprezentowało limitowaną edycję kontrolera inspirowaną kultową serią, potwierdzając, że wkrótce rozpocznie przedsprzedaż sprzętu. Nowy kontroler po raz pierwszy został pokazany na PlayStation Blog. Sony zaprezentowało nowy kontroler DualSens inspirowany grą The Last of Us The Last of Us Limited Edition DualSense wyróżnia się czarno-białą kolorystyką. Większość urządzenia jest czarna, natomiast dolna część z gałkami analogowymi i przyciskiem Home jest biała. Białe są także przyciski na górze oraz niektóre logotypy i symbole na przednim panelu.

Najważniejsze elementy zdobienia to trzy białe symbole: ćma, wilk i logo Świetlików. Dodatkowo, na kontrolerze umieszczono wypukłe, błyszczące czarne wzory na touchpadzie i uchwytach, w tym broń oraz przedmioty znane z gry. Nie zabrakło także małego logotypu studia Naughty Dog. Zdania fanów jak zawsze są podzielone. Jedni informują, że jak tylko wystartuje przedsprzedaż to dokonają zakupu, inni zarzucają Sony słabą jakoś wykonania, złośliwie dodając, że sami mogliby stworzyć podobny design przy użyciu naklejek związanych z The Last of Us. Kwestia gustu, warto sprawdzić samemu.

Przedsprzedaż nowego kontrolera wystartuje ekskluzywnie na PlayStation Direct, od 14 marca 2025 roku. Cena kontrolera wynosi 84,99 dolarów, czyli nieco ponad 325 złotych. W ostatnim czasie sporo pojawiło się limitowanych wersji DualSense. Astro Bot otrzymał własny kontroler inspirowany jego plecakiem odrzutowym, Helldivers 2 zyskało DualSense przy okazji dużej aktualizacji pod koniec 2024 roku. Nawet ostatnio wydany Monster Hunter Wilds również doczekał się własnej edycji, choć ta pozostaje ekskluzywna dla Japonii. Jak wam podoba się nowa wersja kontrolera?