Recenzja WWE 2K26 - najlepsza odsłona serii, ale...

Jak co roku podchodzę do pisania recenzji najnowszej odsłony serii WWE 2K. Tym razem powiedziałbym, że dość wyjątkowej, ponieważ jesteśmy na świeżo po pierwszej od lat gali World Wrestling Entertainment w Polsce i trzeba przyznać, iż wszyscy chcemy, aby takich atrakcji pojawiało się u nas więcej.

Nie dziwi mnie więc fakt, jeśli wiele osób czytających tę recenzję będzie chciało podobne emocje przeżywać nie tylko oglądając kolejne gale wrestlingowe na Netflix. Tutaj muszę powiedzieć jedno – eksplorujcie również poza WWE, ponieważ jest to niesamowita przygoda pełna barwnych postaci i ciekawych (lub dziwniejszych) historii do opowiedzenia.

Wracając do samej gry: z dobrych wiadomości mogę powiedzieć, że pod pewnymi względami WWE 2K26 podtrzymuje tendencję zwyżkową w kwestii wielu elementów rozgrywki. Nawet jeśli są one konfundujące na starcie, koniec końców dopełniają tego, co już w grze było dobre. Niestety, im dalej w las, tym coraz mocniej widać „rozkazy z góry”. Nie tylko pod względem pojawienia się przepustki sezonowej czy rozwijania idei The Island.

O tym co dobre, a co złe w WWE 2K26…

Najgorsze w przypadku tegorocznej odsłony WWE 2K jest to, że chętnie bym ją chwalił pod wieloma względami. Pod względem rozgrywki, grafiki czy też wielkości rosteru zawodników to znów porządny kopniak w górę. Wprowadzenie dodatkowego paska zmęczenia sprawia, że starcia są o wiele bardziej nieprzewidywalne. Nagle może się okazać, że trudniejsza akcja kończy się klasycznym botchem (czyli wpadką) i runiemy jak worek ziemniaków na matę.

Duża zasługa to także nowy system fizyki oraz zachowanie zawodników po różnych akcjach. Dotyczy to także tych z dużych wysokości. Dzięki temu tego delikatnego „realizmu” jest tutaj o wiele więcej. Eksperymentów również jest więcej, bo dodano dodatkowe stypulacje, takie jak możliwość zamknięcia zawodnika w śmietniku. Najwięcej zmian jednak zauważą ci, którzy dobrze bawili się w trybie MyGM. W tym roku możliwości konstruowania różnych starć, jak te większe niż Fatal 4 Way, czy też pojedynków handicapowych, są znacznie szersze.

Tutaj jednak muszę powiedzieć, że mam wrażenie, iż wraz z rozwojem trybu MyGM coraz mocniej Visual Concepts zapomina o istnieniu trybu Universe. A może inaczej – nie zapomina, ponieważ z jakiegoś powodu w tegorocznej edycji WWE 2K wszystkie elementy twórczości społeczności ograniczono tylko do konsolowych lub pecetowych wersji gry. Innymi słowy: zamknięcie twórczości po jednej stronie gamingowego świata sprawia, że wiele dodatkowych możliwości przy tworzeniu własnych federacji wrestlingowych (kiedyś nawet o tym wspominałem w jednej z recenzji WWE 2K) zwyczajnie znika bezpowrotnie. Również odpada dzielenie się swoimi projektami zawodników, aren czy dodatków. To nie jest koniec świata, bo nadal można próbować skupić wszystkich graczy w jednym miejscu, ale ostatecznie możliwości jest mniej niż wcześniej.

W tym roku dobrze wypada tryb Showcase Mode poświęcony CM Punkowi. Wraz z pojawieniem się Brooksa wrócił motyw „This Fire Burns” od Killswitch Engage. Pojawia się też „Miseria Cantare” od AFI, którą Punk używał w Ring of Honor. To, co trzeba poprawić na przyszłość, to skomplikowanie opisów niektórych zadań w trakcie starć. Najważniejsze zaś jest pozbycie się zadań czasowych. Zdarza się, że wykonanie pewnej sekwencji jest praktycznie niemożliwe przez kończący się czas.

Nadal jednak dobrze, że udało się wprowadzić tryb Gauntlet pozwalający na walkę z dwudziestoma przeciwnikami w ramach trybu Showcase. Fajny eksperyment, który powinien się pojawiać z powodzeniem w przyszłości.

Największym zawodem jest tryb MyRise. W bezpośrednim porównaniu bowiem jest to o wiele mniej interesująca i bardziej prostolinijna historia. Jest wyładowana dość sporą liczbą wypełniaczy w postaci RiseMatch, które pozwalają zdobywać punkty ulepszeń. Brakuje tu znanych dobrze z poprzednich gier zadań pobocznych czy istotnych wyborów. Całość to właściwie dość krótka i mocno przewidywalna historia. Prawdopodobnie również jedna ze słabszych w ostatnich latach głownie ze względu na bezduszne fillery do przeskoczenia, a szkoda, ponieważ historia powrotu zawodnika po latach mogła być o wiele ciekawsza biorąc pod uwagę MyRise z poprzednich lat.

Pod tym względem ubiegłoroczna edycja podniosła poprzeczkę tak wysoko, że trudno będzie prawdopodobnie ją przeskoczyć. Tym bardziej, że obok MyRise jest również tryb The Island, w którym także mamy pewien wątek fabularny.

The Island w tym roku bowiem skupia się na walce trzech frakcji – Order of Tradition, Order of Shadows i Order of Anarchy. Każda z nich oferuje zadania w charakterystycznym dla siebie stylu, ale również w pewnym stopniu nadaje stylu naszej postaci w tym trybie. Dobra wiadomość jest taka, że wszelkie zmiany związane z reputacją, wprowadzenie Scrapyyard Brawl oraz dodatkowe nagrody.To świetne rozszerzenie idei, która w poprzedniej edycji, ale nadal może od niej odstraszać fakt wykorzystywania VC do rozwijania własnej postaci.