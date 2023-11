Recenzja The Talos Principle 2, czyli jednej z najlepszych gier tego roku

Ekipa Croteam dokonała czegoś, co można byłoby nazwać niemożliwym – The Talos Principle II to definicja niemal perfekcyjnego sequela w każdym calu

Jeśli spojrzymy sobie na cały 2023 rok, to gier, w które warto zagrać (albo przynajmniej wpisać sobie na listę „do ogrania”) było wiele. Nie mówię tu o tytułach, które można byłoby spokojnie ocenić na 9/10, ale również o grach, które mimo niższych not spokojnie można polecić do sprawdzenia, ponieważ wypełniają pewną niszę.

A co jeśli powiem wam, że jest jeszcze jedna gra, która spokojnie wbija się do „topki” na ten rok… i prawdopodobnie w nią nie zagracie ani w tym, ani w kolejnych latach? To znaczy chciałbym się mylić, ale powiedzmy sobie wprost – The Talos Principle II jest grą, która mimo swojej głębi oraz niesamowitego połączenia gry logicznej z przemyśleniami filozoficznymi raczej materiałem na GOTY w oczach graczy oraz mediów nie będzie. Samo Croteam o to również tak jakby nie zabiega, bo prawda jest taka, że w drugą część Talosa w pierwszej kolejności zagrają fani jedynki, którzy powinni zachęcić pozostałych do spróbowania się z tym tytułem. Tym bardziej, że w porównaniu do poprzedniczki całość jest zdecydowanie bardziej przyjazna i otwarta na nowych graczy.

Nowe początki i 1000 robotów

Jakiś czas temu w moich wrażeniach z Gamescomu opowiadałem delikatnie podstawy historii The Talos Principle II, więc tak w skrócie telegraficznym.

Po wydarzeniach z pierwszej części gry roboty wyposażone w sztuczną inteligencję oraz wiedzę na temat błędów poprzedników (patrz: ludzi) postanowiły stworzyć zupełnie nowe społeczeństwo znajdujące się w New Jerusalem. Wierząc w Cel ustanowiony przez Założyciela oraz zasady zakładające, że nie może powstać więcej niż tysiąc istnień główny bohater jest właśnie tym tysięcznym osobnikiem wybudzonym z symulacji. Huczną celebrację pojawienia się 1K w społeczeństwie przerywa jednak istnienie, które nazywa siebie Prometeuszem prosząc o uwolnienie z pewnej tajemniczej struktury.

Burmistrz New Jerusalem zarządza, aby 1K oraz kilku innych specjalistów zbadało o co tak naprawdę chodzi. Wraz z postępami w badaniach pojawia się również coraz więcej pytań o to, w którym kierunku to nowe społeczeństwo powinno podążać – czy w tym wytyczonym przez Założyciela, czy jednak próbować zupełnie nowych kroków lub też korzystać z dorobku poprzedniej cywilizacji. Pytań jest wiele, niektóre z nich wydają się bardzo prozaiczne, ale biorąc pod uwagę tematykę można byłoby powiedzieć, iż są one zasadne. Wszystko to bowiem tworzy historię o tym, co tak naprawdę jest istotą człowieczeństwa w konfrontacji z elementami mitologii greckiej oraz interpretacją tych wydarzeń. Co najważniejsze – to nie jest tak, że w dialogach z niektórymi bohaterami jesteśmy zmuszeni rozkminiać pewne kwestie w sposób poważny i dostojny. Jest szansa odpowiedzieć, że ktoś sobie z nas żartuje i na to również reakcja pojawi się odpowiednia.

Koniec końców najlepszy efekt The Talos Principle II robi w momencie przechodzenia gry po raz pierwszy. Nie tylko jeśli chodzi o zagadki, ale również o dialogi, aby później otrzymać jedną z wersji zakończenia z pewnymi modyfikacjami względem tego, jak przebiegały nasze rozmowy z różnymi postaciami. Ciekawym jest jednak to, że mimo poczucia wyboru „jednej z trzech bramek” i tak nie mogłem do końca być pewny czy to zakończenie będzie tym pozytywnym dla tego świata. Trochę tak, jak bohaterowie The Talos Principle II, którzy mimo posiadanych danych na temat doświadczeń poprzedników nadal są niepewni w swoich wyborach. Tutaj najlepszymi przykładami mogą być rozmowy na temat tego czy powinna się pojawić hodowla psów w mieście albo czy powinno się produkować więcej energii niż potrzeba.

Dlaczego o tym piszę? Głównie po to, aby pokazać, że The Talos Principle II to nie tylko gra, w której pokonujemy logiczne zagadki. To również bogata w lore świata oraz bohaterów historia skłaniająca do pewnej refleksji w wielu różnych aspektach codziennego życia. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta sama ekipa tworzy również mocno odmienną serię Serious Sam.

Siłownia umysłowa

Przechodząc jednak do zagadek najważniejsza zmianą w kwestii The Talos Principle II jest fakt, że tym razem Croteam postawiło na system jedna lokacja – jedna dominująca mechanika działania. Nie oznacza to natomiast, że wraz z postępami poprzednie mechaniki idą w zapomnienie i nie będą wykorzystywane w innych zagadkach. Czasami trzeba będzie bowiem mocno przemyśleć to, w jaki sposób połączyć niektóre z elementów tak, aby idealnie ze sobą pasowały lub przechodziły z jednego efektu w drugi.

Również w zależności od lokacji nie zawsze jest tak, że poziom trudności mechaniki do opanowania stopniowo rośnie w górę. Sam się złapałem na tym, iż niektóre z nich były zdecydowanie łatwiej było wykorzystać w trudniejszych zadaniach czy zaginionych poziomach niż w innych. Ostatecznie bowiem najważniejsze jest to, aby rozwiązań osiem zagadek, stworzyć most z tetraminos i wejść do znajdującej się po drugiej stronie wieży. Chociaż i tak najbardziej szanuję fakt, iż udało się ekipie Croteam w pewien sposób zaimplementować formułę znaną z poprzedniej części Talosa po to, aby z jednej strony mrugnąć okiem w stronę weteranów, a z drugiej pokazać nowym z czym to się wszystko kiedyś jadło.