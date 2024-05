Recenzja serialu The 8 Show - kolejny koreański hit od Netflixa?

Jeśli weźmie się pod lupę wytwory koreańskiej popkultury (mam na myśli seriale i filmy, niekoniecznie muzykę), to bardzo łatwo zauważyć, iż twórczość Netflixa w tym regionie to nadal dość charakterystyczny styl mieszania zachodniego podejścia z azjatycką zabawą formą, skrajnościami oraz chęcią przekazania pewnych uniwersalnych wartości znanych z wielkiego, podlanego w tym przypadku buldakiem ekranu.

Nie zdziwi mnie więc fakt, jeśli większość z was, którzy weszli przeczytać recenzję tego serialu będzie szukało odpowiedzi na pytanie: „Czy The 8 Show jest czymś podobnym do Squid Game?”. Jest ona bowiem bardzo nieoczywista z wielu powodów, choć najważniejsze w tym jest to, iż nie można jednoznacznie powiedzieć tak lub nie. Za dużo tu bowiem punktów wspólnych oraz rozbieżnych z ogromnym hitem Netflixa z ostatnich lat.

Ale od początku, bo przyjęło się w ostatnim czasie, że wiele koreańskich seriali oraz filmów zaczyna się w podobny sposób… od spłukanego i postawionego pod ścianą głównego bohatera.

Czym jest The 8 Show?

Serial „The 8 Show” od Netflix wyreżyserowany przez Han Jae-Rim oraz wzorowany na dwóch internetowych komiksach „Money Game” oraz „Pie Game” autorstwa Bae Jin-Soo. Właściwie w obu z nich główny motyw był bardzo podobny – główni bohaterowie biorą udział w przedziwnej grze telewizyjnej, której celem jest zbieranie pieniędzy, a ich stan konta pojawia się w przypisanym do nich pokoju. Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy z nich ma za sobą pewną przeszłość oraz dług do oddania w świecie zewnętrznym, muszą ze sobą współpracować, aby tych pieniędzy było jak najwięcej… poprzez wydłużanie czasu pobytu w tym miejscu.

Głównego bohatera serialu Netflixa, czyli „Trójkę” (granego przez Ryu Jun-Yeola) poznajemy właśnie w momencie, gdy ucieka przed lichwiarzami i w obliczu nieuchronnego zagrożenia decyduje się na zakonczenie swojego marnego żywota. Nagle dostaje pytanie czy chciałby wziąć udział w programie “Money Game”, w którym mógłby wykorzystać „zakupiony” przez twórców czas jego dalszego życia. Trójka zgadza się i po chwili trafia na plan zdjęciowy, na którym spotyka siedmiu innych uczestników przypisanych jak on do pokoi na kolejnych piętrach. Zasady są pozornie proste, bo jedzenie dostają każdego dnia, co minutę naliczana jest swego rodzaju pensja za „spędzanie czasu”, a po konkretnej godzinie bohaterowie muszą wrócić do swoich pokoi na noc. Innymi słowy mówiąc idealna koncepcja na to, aby się nie narobić, ale dobrze zarobić, prawda?

Z czasem jednak okazuje się, że sytuacja w której znajdą się bohaterowie programu nie będzie taka prosta, jak mogłoby się wydawać, a powiązanie możliwości zarobku z czasem w programie oraz poszukiwaniem sposobu na jego wydłużanie sprawi, iż żądza pieniądza (nawet uzasadniona) wyciągnie z bohaterów „The 8 Show” najgorsze możliwe strony ich osobowości.

Eksperyment z pieniędzmi w tle, czyli „koreańskie Thruman Show”.

Właściwie można byłoby powiedzieć, że do pewnego momentu „The 8 Show” można traktować jak coś w rodzaju czarnej komedii poprzeplatanej dramatem oraz thrillerem psychologicznym. Bowiem każdy z uczestników otrzymuje swój własny wstęp oraz wyjaśnienie jak znalazł się w programie (ciekawy zabieg z kadrowaniem w formacie 1:1 oraz obrazem przypominającym stare kasety VHS), a każdy strzępek informacji na ich temat przydaje się po to, aby w jakiś sposób również zrozumieć ich aktualne położenie i zachowanie.

Dlatego też mimo wszystko te wszelkie porównania do popularnego „Squid Game” z jednej strony są trafne (wystawianie człowieka na próbę, skrajności związane z kolorystyką, zachowaniem etc.), a z drugiej kompletnie chybiają jeśli weźmiemy pod uwagę koncepcję eksperymentu społecznego emitowanego w telewizji, co przywodzi na myśl kultowy film „Truman Show” z Jimem Carreyem w roli głównej. Bowiem tak naprawdę bohaterowie nie muszą ryzykować swojego życia (jest to nawet zabronione regulaminem), ale muszą znaleźć sposób na skuteczne wydłużenie czasu trwania programu oraz zarabianie pieniędzy, jak również i rozwiązywanie kwestii związanych z podstawowymi czynnościami życiowymi.

I tutaj zaczynają się, nomen omen, schody. Bowiem obok zabawy skrajnościami podobnymi do tych, które widać było chociażby w „Squid Game” (kolorowe elementy, pewnego rodzaju sielanka pomieszana z momentami dość brutalnymi momentami i brutalnością), tak również pojawiają się elementy podobne do innego hitu Netflixa, czyli hiszpańskiego „The Platform”. Bez większego wchodzenia w szczegóły oraz spoilerów – wiele elementów związanych z “The 8 Show” rozchodzi się właśnie o fakt rozmieszczenia pokoi oraz wynikających z tego faktu następstw od konkretnych zachowań między bohaterami po bardzo przyziemne aspekty życia w tym miejscu. Wstępne uprzejmości oraz logiczne ruchy zaczynają ustępować chłodnej kalkulacji, wyrachowaniu oraz wykorzystywaniu słabości tak, aby liczba koreańskich wonów na koncie się zgadzała.