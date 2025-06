Recenzja serialu Zero Litości - soczyste danie podlane klimatem Johna Wicka

W dobie tworzenia uniwersów filmowych można mieć powoli wrażenie, że niektóre filmy lub seriale można spokojnie uznać za nieoficjalne elementy tychże światów. Takie wrażenie towarzyszyło mi przez siedem odcinków koreańskiego serialu „Mercy For None” (w polskiej wersji „Zero litości”) od Netflixa, który po raz kolejny pokazuje jak ewoluowały „dramy” z półwyspu dzięki gigantowi VOD dodając do tego wszystkiego szczyptę świata Johna Wicka.

Prawda jest bowiem taka, że o ile motyw zemsty jest charakterystycznym znakiem szczególnym koreańskiej kinematografii, tak jeśli chodzi o seriale, to tak ciężkich pod względem klimatu oraz akcji produkcji jest stosunkowo niewiele. A jeśli już się pojawiają, jak np. „The Glory”, to mają one podduszać oglądających trzymaniem w napięciu z każdą kolejną godziną.

Dlatego też tym bardziej szanuję Choi Seun Euna za to, że był w stanie bez zahamowani stworzyć z koreańskiej manhwy serial, któremu bliżej momentami do mieszanki filmów „The Raid”, „The Bittersweet Life”, „A Man From Nowhere” czy nawet serii gier Yakuza.

Zero litości, nic do stracenia…

Koreańskie gangi próbują w Seulu rozwiązać kwestię walki o władzę w mieście. W potyczce najsilniejszych członków poszczególnych ekip Nam Gi Joon (So Ji Seob) zwycięża kończąc konflikt, a jego brat Nam Gi Seok (Lee Jun Hyuk) pnie się po szczeblach hierarchii w swoim gangu. Gi Joon, aby uniknąć ewentualnego konfliktu ze swoim bratem przecina ścięgno Achillesa i odchodzi na emeryturę. Po 15 latach, gdy dowiaduje się o tym, że Gi Seok został brutalnie zamordowany wraca do Seulu i krok po kroku poszukuje tych, którzy byli winni śmierci jego brata. I w wykonaniu tej zemsty nie przeszkodzi mu fakt, że jest właściwie niepełnosprawny… jeśli cokolwiek miałoby w ogóle mu przeszkodzić.

Dlaczego o tym wspomniałem na końcu? Ponieważ „Mercy For None” to ten film, w którym główny bohater idzie przed siebie, walczy ze wszystkimi, a wszystko co może mieć w rękach zmienia się w niebezpieczną broń. Bez względu na to czy jest to szklanka, łyżka czy puszka po napojach – Gi Joon (podobnie jak kilku innych bohaterów) niczym niewzruszony ma jeden cel i tym celem jest odnalezienie wszystkich odpowiedzialnych za śmierć jego brata.

A wszystko to utrzymane w dość mrocznych, momentami posępnych barwach oraz dużej ilości (jak na koreański serial) posoki. Co prawda fabularnie twórcy próbują nadać temu wszystkiemu pewnej głębi dorzucając wielu różnych bohaterów po obu stronach konfliktu… ale koniec końców i tak wszystko sprowadza się do podobnego schematu znanego z Johna Wicka. Do tego stopnia, że nawet można byłoby dopatrzeć się konkretnej „inspiracji” w niektórych rozwiązaniach fabularnych.

Jednak to, co najbardziej podobało mi się w tym całym zamieszaniu to fakt, iż w przypadku „Mercy For None” trudno tu mówić o schemacie, w którym to wyszkolony protagonista mierzy się jeden na jednego z potężnym antagonistą – tutaj wszyscy wiedzą kim jest (a może był) Gi Joon i równie dobrze wiedzą, jakie są jego metody działania.