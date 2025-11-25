Zaloguj się lub Zarejestruj

To było jedno z najbardziej szokujących porwań w USA. Zobacz zwiastun filmu Desperat

Jakub Piwoński
2025/11/25 07:45
W głównej roli znany z horroru To Bill Skarsgård.

Row K Entertainment opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmi Desperat – opartego na faktach kryminału, w którym Bill Skarsgård wciela się w Tony’ego Kiritsisa, mężczyznę odpowiedzialnego za jedno z najbardziej szokujących porwań w historii USA. To wielki powrót reżysera Gusa Van Santa po siedmioletniej przerwie.

Desperat – zobacz zwiastun film opartego na faktach

Kiritsis wtargnął do biura prezesa Meridian Mortgage Company, Richarda Halla, i wziął go na zakładnika. W filmie jego ofiarę, Richarda „Dicka” Halla, gra Dacre Montgomery, znany ze Stranger Things. Produkcja może pochwalić się mocną obsadą. W kluczowych rolach zobaczymy również Colmana Domingo (Fred Temple), Ala Pacino (M.L. Hall), Cary’ego Elwesa (Michael Grable) oraz Myha’lę (Linda Page). Scenariusz napisał Austin Kolodney, a za kamerą stanął Gus Van Sant – reżyser znany m.in. z filmu Słoń i Obywatel Milk.

Kolodney w rozmowie z serwisem Collider przyznał, że historia Kiritsisa zafascynowała go po raz pierwszy, gdy usłyszał ją w podcaście. Natychmiast zaczął się zastanawiać, dlaczego nikt wcześniej nie zekranizował tej opowieści. Jak dodał, Van Sant był jego pierwszym i jedynym wyborem na stanowisko reżysera, ze względu na umiejętność swobodnego poruszania się między gatunkami filmowymi.

Dla Skarsgårda Deperat to kolejny mocny projekt po powrocie do roli Pennywise’a w serialowym prequelu To: Witamy w Derry, emitowanym obecnie na HBO Max. Zwiastun Desperata jest już dostępny, a serwis Collider zapowiada kolejne materiały dotyczące produkcji. Film trafi do kin 17 stycznia 2026 roku, ale polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://collider.com/dead-mans-wire-trailer-bill-skarsgard-colman-domingo-dacre-montgomery-crime-thriller/

Tagi:

Popkultura
kryminał
zwiastun
Gus Van Sant
Bill Skarsgård
Desperat
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


