To było jedno z najbardziej szokujących porwań w USA. Zobacz zwiastun filmu Desperat

Row K Entertainment opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmi Desperat – opartego na faktach kryminału, w którym Bill Skarsgård wciela się w Tony’ego Kiritsisa, mężczyznę odpowiedzialnego za jedno z najbardziej szokujących porwań w historii USA. To wielki powrót reżysera Gusa Van Santa po siedmioletniej przerwie.

Desperat – zobacz zwiastun film opartego na faktach

Kiritsis wtargnął do biura prezesa Meridian Mortgage Company, Richarda Halla, i wziął go na zakładnika. W filmie jego ofiarę, Richarda „Dicka” Halla, gra Dacre Montgomery, znany ze Stranger Things. Produkcja może pochwalić się mocną obsadą. W kluczowych rolach zobaczymy również Colmana Domingo (Fred Temple), Ala Pacino (M.L. Hall), Cary’ego Elwesa (Michael Grable) oraz Myha’lę (Linda Page). Scenariusz napisał Austin Kolodney, a za kamerą stanął Gus Van Sant – reżyser znany m.in. z filmu Słoń i Obywatel Milk.