Recenzja gry Returnal na PC - giniemy z przyjemnością na blaszakach

Poza tym Returnal to oczywiście gra, w której porażka, czyli śmierć bohaterki, oznacza że rozgrywkę zaczynamy od nowa (nie wchodząc w szczegóły, część postępów nie przepada, ale generalnie tracimy prawie wszystko), więc tym bardziej nie chciałbym ginąć tylko dlatego, że akurat nastąpił nieoczekiwany frame drop. Tak czy inaczej, ostatecznie postawiłem na epickie, najwyższe ustawienia grafiki, zostawiłem włączony raytracing na maksymalnych detalach, nie skorzystałem z zaimplementowanych technologii DLSS, NIS czy FSR, które w razie potrzeby mogłyby zmniejszyć jakość obrazu na rzecz liczby FPS. Zdecydowałem, że będę grał w 60 klatkach i taka wartość w zupełności wystarczyła mi do tego, by cieszyć się komfortową zabawą. Owszem, próbowałem zablokować licznik na wyższym pułapie, ale nie było to możliwe na wymienionej konfiguracji sprzętowej.

Wbudowany benchmark to jest to!

Jeśli nie chcesz sprawdzać, czy predefiniowane (słabe, średnie, mocne lub epickie) ustawienia graficzne sprawdzą się “w praniu”, możesz dostosować poszczególne elementy jakości oprawy wizualnej, a następnie przeprowadzić test wydajności. Nie ma więc potrzeby sprawdzania wybranej konfiguracji na żywym organizmie. Skoro już o tym mowa, sam przeprowadziłem benchmark (wszystkie ustawienia na maksymalne, wyłączony limit FPS) na redakcyjnym komputerze Actiny (AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB i 16 GB RAM), efekty możecie zobaczyć poniżej.

Dla tych, którzy chcieliby monitorować poszczególne układy w trakcie rozgrywki przygotowano specjalną opcję. Interfejs wydajności, który znajdziecie w jednym z menu, pozwala na określenie, czy chcemy, aby podczas zabawy na ekranie pojawiały się takie informacje jak: liczba klatek na sekundę, zużycie CPU, zużycie GPU, temperatura GPU, prędkość GPU, wykorzystanie VRAM i opóźnienie.