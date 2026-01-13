Recenzja filmu Pies 51 – le cyberpunk 2045

Pies 51 (Chien 51), wyreżyserowany przez Cédrica Jimeneza i napisany przezeń wspólnie z Olivierem Demangelem, stanowi adaptację niewydanej u nas dystopijnej powieści pod tym samym tytułem, której autorem jest Laurent Gaudé (laureat Nagrody Goncourtów za Słońce Scortów). Mamy tu fantastykę bliskiego zasięgu, akcja rozgrywa się bowiem w roku 2045. Zarówno książka, jak i film nawiązują do tradycji szeroko pojętego cyberpunku – są opowieścią o społecznym podziałach, przepaści ekonomicznej i technologicznej, aspiracjach do władzy absolutnej ze strony rządu i korporacji, instytucjonalnym ucisku, systemowym nadzorze oraz antysystemowym buncie. Obraz Jimeneza zawiera jednak elementy, których nie ma w pierwowzorze, co więcej stają się one „mięsem” i osią fabuły. Prezentowana historia koncentruje się na policyjnym śledztwie, a najważniejszą kwestią związaną z budową świata, losem bohaterów, jak również zawartymi w produkcji pytaniami i problemami okazuje się sztuczna inteligencja.

Wybór twórcy nie dziwi. Trudno dziś znaleźć bardziej kontrowersyjną kwestię niż skutki rozwoju i wykorzystywania w praktyce AI. Sam Cédric Jimenez dał się zaś poznać jako utalentowany reżyser, serwując widowni kryminały i thrillery o policjantach walczących z przestępczością w ubogich dzielnicach Marsylii. Powstały cztery lata temu Listopad (Novembre) jego autorstwa dotyczy dramatycznego śledztwa sił policyjnych i francuskiej jednostki antyterrorystycznej po zamachach w Paryżu 13 listopada 2015 roku, uwypuklając społeczne problemy znajdujące się w sferze zainteresowania twórcy. Podczas seansu Psa 51 przenosimy się natomiast do Paryża przyszłości, a w obiektywie kamery centralne miejsce zajmuje dwoje policjantów – Zem (Gilles Lellouche) i Salia (Adèle Exarchopoulos). On jest szeregowym „psem gończym” ze zdominowanej przez biedotę, usianej slumsami, pełnej ćpunów i wszelkiego rodzaju wyrzutków Strefy 3, ona zaś funkcjonariuszką z uprzywilejowanej Strefy 2, w której żyją „porządni” ludzie o średnich i wysokich dochodach. Mamy też oczywiście luksusową Strefę 1 – mieszka tam śmietanka społeczna, w tym przedstawiciele rządu.

Kino Świat

Liberté, égalité, fraternité ALMA

Filmowa Francja stała się de facto państwem policyjnym i społeczeństwem kastowym. Nad krajem sprawuje pieczę AI o nazwie ALMA, wspomniane strefy są ściśle kontrolowane przez patrolujące drony, a w inwigilacji obywateli pomagają obowiązkowe bransoletki identyfikacyjne. Szczególną uwagę poświęca się punktom kontrolnym pomiędzy strefami. Wszystkie te podziały, rola AI i uzbrojeni po zęby specjalsi są po to... aby zapewnić bezpieczeństwo i „lepsze, bardziej sprawiedliwe społeczeństwo”. A jednak przestępczość wciąż kwitnie. Któż by się spodziewał, że policja nie będzie się wyrabiać, działając pośród mieszkańców niechętnych władzy, za to spragnionych narkotyków, porządnego jedzenia, gadżetów i odrobiny choćby złudnej wolności? Lub że gangusy jakoś sobie poradzą pomimo aparatu kontroli? W końcu dochodzi też do sytuacji zdawałoby się niemożliwej... W obrębie „ideału bezpieczeństwa”, jakim jest obszar Strefy 1, zostaje zamordowany... twórca ALMY. Oskarżenia kierowane są w stronę wrogiej rządowi organizacji Breakwalls i jej przywódcy Jona Maframa (Louis Garrel) – ruchowi bojowników przeciwko sztucznej inteligencji i wszechobecnemu nadzorowi. Tak czy owak, misję zbadania tej szokującej sprawy i schwytania Maframa otrzymuje obiecująca, ambitna śledcza Salia, a jako że zarejestrowane ślady prowadzą do Strefy 3, zostaje jej przydzielony Zem, czyli tytułowy pies 51 (cyfra to ID postaci). Odtąd obserwujemy postępy śledztwa, z którego szybko wynika, że z owym zabójstwem sprawa jest dalece bardziej skomplikowana, niż chciałyby pewne „czynniki”, a także specyficzną, subtelnie pogłębianą relację dwojga pozornych przeciwieństw w wydaniu pary głównych bohaterów.

Art of VFX

Pies 51 porównywany bywa do Raportu mniejszości. To stwierdzenie na wyrost. Sztuczna inteligencja nie przewiduje tu przyszłych przestępstw, lecz przedstawia scenariusze wraz z procentową szansą. Owszem, poszczególne wizualne wybory mające za zadanie wywołać przytłaczające wrażenie nieustannej obserwacji mogą skojarzyć się ze światem wykreowanym w filmie Stevena Spielberga. Tym bardziej, że większość funkcjonariuszy wydaje się uzależniona od ALMY, wierząc podsuwanym rozwiązaniom i idąc na łatwiznę. Obrazuje to fakt, jak łatwo człowiek traci wątpliwości, zdolność i chęć krytycznego myślenia, przywiązując się do technologii, ślepo ufając w skuteczność „sprawdzonych” wygodnych narzędzi. W czym zresztą pomagały władze niechętne nazbyt niezależnym i przez to samowolnym jednostkom. Notabene Jimenez za pomocą rozmaitych drobiazgów pokazuje, że zawierzenie nieomylności systemu zawiadywanego przez maszynę niekoniecznie jest bezpieczne. Nieustannie przychodzące do Zema paczki z mlekiem (w wyniku jakiegoś niezweryfikowanego błędu); prozaiczna zamiana czy „gubienie” bransoletek, jak również sposoby oszukiwania, fejkowania oferowane przez samą technologię... To ostatnie stanowi zresztą celny komentarz odnośnie do kwestii poruszania się w świecie informacji dnia dzisiejszego.

Kino Świat

Porównania do Łowcy androidów także nie są adekwatne. Tytułowy bohater Psa 51 niezbyt przypomina Ricka Deckarda. Zem przez cały czas żyje w symbiozie z tymi, których ma pilnować, kontrolować, a niekiedy ścigać, tylko pozornie jest po drugiej stronie, bo sam był i jest ofiarą systemu, choć przeznaczono mu rolę łapsa i kata (swoją drogą, w wątku tej postaci można dostrzec wręcz wariację na temat szanty Branka). Również Salia, która skrywa tajemnicę, a raczej po prostu nie chwali się pewnymi rzeczami (awans społeczny ważna rzecz, a łaska pańska na pstrym koniu jeździ), nie jest ani odpowiednikiem Deckarda, ani Rachael – nie przeżywa żadnego przebudzenia czy odkrycia człowieczeństwa. W pewnym momencie oboje chcą zrobić to, co uważają za słuszne, gdyż są ludźmi, nawet jeśli sytuacja zmuszała ich do roli trybiku w maszynie. W recenzowanym obrazie nie porusza się problemu, kto i kiedy staje się człowiekiem oraz czym tak naprawdę jest człowieczeństwo. Poruszony zostaje za to problem tęsknoty za wolnością. Możemy też pobawić się w dywagacje o AI. Na przykład kiedy zestaw działań może być wyrazem własnej woli i samoświadomości, a kiedy „tylko” konsekwencjami programu, ale w istocie to sztuka dla sztuki – wcale nie ma to znaczenia dla fabuły. Jednakże w samym sposobie kadrowania i w klimacie niektórych scen rzeczywiście da się odnaleźć ducha filmu Ridleya Scotta.