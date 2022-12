Recenzja filmu Dzika noc. Bardzo zły Mikołaj

Kevin sam w szklanej pułapce

Nie jest łatwo natrafić na świąteczny film, który wychodziłby poza utarte schematy i próbowałby czegoś nowego. Co roku jesteśmy zalewani kolejnymi komediami, romansami, czy familijnymi produkcjami, które wykorzystują stylistykę świąt. Zdarzają się co prawda również horrory, ale to rzadkość. Tommy Wirkola podjął się więc trudnego zdania, aby zaproponować dorosłym widzom coś, co stałoby się ich własnym świątecznym klasykiem. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak prezentowałoby się połączenie Świętego Mikołaja z Johnem Wickiem, to Dzika noc przychodzi z odpowiedziami. I co zaskakujące, jest to niezwykle udany i niespodziewanie brutalny miks.