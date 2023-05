Recenzja filmu Dzień matki od Netflixa. Mamy Johna Wicka w domu

USA stoi akcyjniakami, ale nietrudno jest również natrafić na tego typu filmy przeglądając katalog niemieckich, francuskich, czy koreańskich produkcji. W naszym kraju kino gatunkowe wciąż stanowi niewielką niszę, po którą boją się sięgnąć zarówno doświadczeni reżyserzy, młodzi twórcy, ale przede wszystkim producenci, nie widząc w nich potencjału na wielkie zyski. Na szczęście otwartą furtkę na ciekawe i nietuzinkowe pomysły zostawiają platformy streamingowe, więc nie dziwi, że najnowszy przedstawiciel polskiego kina akcji zadebiutował nie w kinach, ale na Netflixie. Dzień matki z pozoru ma wszystko, aby stać się naszym rodzimym Johnem Wickiem, czy Atomic Blonde, ale to film, któremu jednocześnie dużo trzeba wybaczać, aby dobrze się przy nim bawić.

Nina Nowak (Agnieszka Grochowska) to emerytowana agentka, która dnie spędza na pogłębianiu swojego alkoholizmu, przerywając go odgrzewaniem gotowego żarcia w mikrofalówce i sporadycznego ratowania dam w opresji przed dresiarzami pod lokalnym sklepem. Kobieta ma jednak jeszcze jedno zajęcie – z ukrycia opiekowanie się nastoletnim synem Maksem (Adrian Delikta), który obecnie mieszka z zastępczymi rodzicami. Gdy chłopak zostaje porwany przez gangsterów, Nina rusza w kolejną misję, aby dokonać krwawej zemsty i uratować swoje dziecko. Pomaga jej Igor (Dariusz Chojnacki), stary przyjaciel i członek agencji, do którego Nina niegdyś należała.