GOG rozdaje nową darmową grę. Sklep oferuje następny tytuł w prezencie

Radosław Krajewski
2026/04/21 15:40
Oferta trwa tylko przez najbliższe kilka dni.

GOG właśnie zrobił niespodziankę wszystkim swoim użytkownikom. Po dłuższej przerwie sklep rozdaje kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem w ramach prezentu do odebrania jest gra The Whispering Valley, czyli przygodówka point & click. Produkcja Studio Chien d'Or zadebiutowała na rynku w listopadzie 2022 roku, zbierając bardzo pozytywne opinie od graczy. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł. Wszystkie szczegóły trwającej promocji na GOG-u znajdziecie poniżej.

GOG
GOG

Poznaj mroczną wioskę i rozwiązuj złożone zagadki w The Whispering Valley, folk-horrorowej grze typu point & click. Zanurz się w koszmarze winy i depresji, aby odkryć najgłębiej skrywany sekret osady.

Prowincja Quebec, rok 1896. Ukryta w dolinie wieś Sainte-Monique-Des-Monts skrywa tajemnicę, która ciąży całej społeczności. Miejscowość została opuszczona. Ci, którzy pozostali, mogą jedynie czekać. Lecz coś jeszcze dręczy mieszkańców. Cień krąży wokół wioski. Niektórzy go widzieli, inni go słyszeli. Słyszeli jego szept.

Zainspirowane grami takimi jak Scratches oraz The Dark Eye, The Whispering Valley przywraca klasyczny podgatunek horroru point & click. Znajdziesz tu wszystko to, co kochamy w oldschoolowych przygodówkach: rozwiązywanie zagadek, eksplorację, dialogi, ekwipunek oraz używanie i łączenie przedmiotów – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego The Whispering Valley, to udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a na kolejnej stronie odszukajcie baner i kliknijcie „Dodaj do biblioteki”. Oferta trwa do 28 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego.

Tagi:

PC
promocja
przygodówka
darmowe gry
oferta
za darmo
point & click
cyfrowa dystrybucja
promocje
sklep
prezent
okazja
gry za darmo
The Whispering Valley
Studio Chien d'Or
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

