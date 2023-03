Recenzja Destiny 2: Lightfall - początek końca

Nie ukrywam, że z pisaniem recenzji dodatku Lightfall do Destiny 2 czekałem właściwie do ostatniego możliwego momentu po zakończeniu World’s First. Co prawda pewne przemyślenia pojawiały się już wcześniej, ale cały czas miałem wrażenie, że próba spisania tego wszystkiego na wirtualną kartkę papieru wcześniej mogłaby być po prostu niemądra.

Jeśli mam rozpisać całą linię czasu związaną z moimi doświadczeniami odnośnie Lightfall, to tak naprawdę można byłoby ponownie rozrysować sinusoidę formy Bungie względem dodatków do Destiny 2. Wypadałoby bowiem, że po świetnym The Witch Queen znów wracamy w dołek, który poniekąd wywołało Beyond Light, ale nadrobiło późniejszymi sezonowymi aktywnościami. Tak, ja również po przejściu kampanii Lightfall miałem poczucie niedosytu oraz sporego rozczarowania, bo czego by nie mówić – wszyscy spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej niż to, co otrzymaliśmy. Z drugiej strony jednak z czasem jakiś głos podpowiadał mi w głowie, że być może właśnie taki był plan, a kampania to tak naprawdę tylko i wyłącznie wstęp do tego wielkiego przygotowania pod wielki finał, który prawdopodobnie będzie miał miejsce w 2024 roku.