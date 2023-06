Recenzja Crash Team Rumble - czy nie za późno na crash testy?

Niech was nie zwiedzie tytuł recenzji – Crash Team Rumble to fajna, sieciowa gra dla fanów uroczego rudzielca… ale czy znajdzie się dla niej miejsce w trakcie ofensywy hitów?

Crash, Crash, Crash… w sumie to niezwykle trudno było mi się zebrać do pisania recenzji Crash Team Rumble z bardzo prostego powodu – cały czas próbowałem rozgryźć czy pomysł, jaki miało Toys For Bob na nową grę w świecie sympatycznego jamraja i jego przyjaciół nie przestrzelił o jakieś kilkanaście kilometrów za stacją końcową.

Wcale nie chodzi jednak o fakt, że tak naprawdę Crash Team Rumble to arenowa platformówka sieciowa. Przecież to uniwersum romansowało z wieloma różnymi sposobami na zabawę, a Crash Bash zawsze będzie jedną z moich ulubionych gier imprezowych obok świetnego Crash Team Racing, które to świetnie sprawdzało się na podzielonym ekranie. Dlatego też jeśli ktoś narzekałby na taki czy inny pomysł na zabawę ze względu na te „duże gry” są głównymi i to one powinny powstawać w pierwszej kolejności… to zachęcam do nadrobienia zaległości w tym jak szeroko poszła licencja związana z Crashem Bandicootem jako takim.

No to w takim razie o co chodzi? Tak jak mówi wiele osób: jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Jak podejść do Crash Team Rumble?

Niby w kwestii rozgrywki sprawa jest prosta – naszym celem jest zebranie odpowiedniej liczby owoców Wumpa jednocześnie przeszkadzając przeciwnikom, którzy chcą zrobić to samo i wygrać pojedynek. Zasady jasne? Jak najbardziej! Czy jest to proste zadanie? To już zależy od wielu różnych czynników.