Puzzle Quest: Immortal Edition - recenzja gry pełnej dawnej nostalgii

O fenomenie Puzzle Quest: Challenge of the Warlords można rozmawiać godzinami. Wraz z Immortal Edition można powrócić do czasów, gdy ciekawy pomysł na rozgrywkę królował nad formą zabawy.

Powiem szczerze, że to nie będzie długa recenzja. Powiedziałbym nawet, że przez głowę przeszło mi czy w ogóle ten tekst recenzją nazywać z prostego powodu – Puzzle Quest: Immortal Edition w dużym stopniu nie różni się aż tak mocno od oryginału. Co prawda jest kilka dodatkowych elementów, które pojawiają się wraz z edycją „nieśmiertelną”, ale koniec końców zabawa jest właściwie bardzo podobna.

Nadal chodzi o granie w kryształki z erpegowym sznytem wykorzystując przeróżne dodatki oraz umiejętności. Nadal jest to wszystko grywalne tak, jak lata temu… pytanie jednak brzmi, czy można było spodziewać się czegoś więcej?

Magia Puzzle Quest, czyli dlaczego kryje się tu tyle dobrych wspomnień?

Krótka lekcja historii dla wszystkich, którzy nie do końca wiedzą czym było kiedyś Puzzle Quest: Challenge of the Warlords (i późniejsza pochodna, o której tez wspomnę).

Najciekawszym twistem dla niektórych może być fakt, ze sam Puzzle Quest powstał jako spin-off serii turowych strategii o nazwie Warlords stworzonej przez Steve’a Fawknera. Miała być ona grą logiczną mocno związaną z tradycyjnym łączeniem pól w rzędach po trzy, cztery czy pięć sztuk. Tutaj jednak pojawiał się erpegowy smaczek, ponieważ w odróżnieniu od tego typu gier wiele elementów rozgrywki opierało się również na wykorzystywaniu możliwości zdobywanych przedmiotów, umiejętności z kilku klas postaci czy też zadawaniu bezpośrednich obrażeń przeciwnikom za pomocą czasek.

Dodatkowo w połączeniu z eksplorowaniem mapy, wykonywaniem zleconych zadań oraz rozwijaniu bohatera Puzzle Quest stał się z miejsca grą na swój sposób kultową. Nie dziwi więc wcale fakt, że dwa lata później powstała kolejna odsłona (a może bardziej spin-off) o nazwie Galactrix przenoszący rozgrywkę w kosmos i klimaty sci-fi. Tutaj jednak pewna magia oryginału zaginęła.

W międzyczasie powstały również inne spin-offy bazujące na popularnych markach np. komiksów Marvela, serii Adventure Time czy też karcianki Magic: The Gathering. Nie były one jednak aż tak popularne czy też udane jak pierwsza odsłona serii. Dodatkowo pojawiła się próba odświeżenia oryginału w postaci Puzzle Quest: The Legend Returns w 2019 roku.

I tym samym po wielu różnych eksperymentach (z trzema głównymi odsłonami serii oraz pochodnymi) wracamy do tego, co sprawdzało się najlepiej, czyli pierwszej odsłony Puzzle Quest uzupełnionej o Revenge of the Plague Lord oraz The Legend Returns, co było w pewnym stopniu strzałem w dziesiątkę.

Trzeba przyznać, że ta formuła mimo wielu lat na karku trzyma się nadal bardzo dobrze, ponieważ zasady rozgrywki są właściwie bardzo proste, a system erpegowy rozszerzający ją o kilka dodatkowych elementów również potrafi bawić tak samo dobrze. Nadal wypełnianie questów, zbieranie doświadczenia czy miksowanie różnych umiejętności względem wybranej przez siebie klasy postaci robi tutaj bardzo dobrą robotę jako gra, która ten poziom wejścia ma mieć stosunkowo niski.

Co prawda można byłoby tutaj narzekać na to, że kolejne odsłony serii rozszerzały to i owo (zapominamy o Galactrixie), ale jednak ta podstawowa formuła w stylu jedynki była tą najbardziej udaną. Ponieważ zrewolucjonizować gatunek taki jak łączenie w trójki, czwórki czy piątki, to również trzeba to umieć zrobić dobrze.