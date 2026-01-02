Przytulny koniec intensywnego roku – polskie gry w grudniu

Po grudniu nikt nie spodziewał się wielu premier ani hitów, a więc nikt też nie powinien być rozczarowany tym, co otrzymaliśmy.
Wreszcie dobiliśmy do końca roku. Przez ostatnie 12 miesięcy mogliście regularnie czytać podsumowania premier polskich gier, z komentarzami, opiniami samych deweloperów czy wynikami sprzedaży. Dziś kończymy 2025 rok podsumowaniem grudnia, który zgodnie z oczekiwaniami był najskromniejszym miesiącem w roku – bez wielkich hitów, ale też ogromnych rozczarowań. Emocje były bardzo świąteczne i zachęcające do relaksu.
To podsumowanie będzie więc krótkie i treściwe. Potraktujmy to jednak tylko jako chwilowe spowolnienie, bo już w styczniu czeka nas pierwsza, duża krajowa premiera. Za chwilę wracamy więc na karuzelę – miejmy nadzieję pełną wspaniałych gier i adekwatnych do nich sukcesów.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.01.2026.
Najważniejsze polskie premiery gier w grudniu 2025 roku
Everdream Village (wczesny dostęp)
Mooneaters / Untold Tales
Premiera miesiąca to kontynuacja całkiem udanego cosy symulatora farmy Everdream Valley. Tym razem zespół Mooneaters przygotował coś większego i ładniejszego, po drodze zaliczając Early Access. Może właśnie to było problemem, bo spowodowało, że do sprzedaży trafił niedopieczony produkt. W efekcie myślę, że można mówić o pewnym sprzedażowym rozczarowaniu oraz przede wszystkim niższych od oczekiwań ocenach graczy.
Oceny na Steam: 67% Sprzedaż na Steamie: 65 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 248 Platformy: PC
Military Logistics Simulator
Nano Games
Symulator, który miał w sobie spory potencjał na znacznie większy sukces. Pierwsze chwile po debiucie były całkiem niezłe, bo pomysł na współczesną produkcję o wojskowej logistyce brzmi bardzo ciekawie. Tryb kooperacji również mógł zapewnić grze znaczną popularność. Niestety Nano Games nie dowiozło jakości, wydając bardzo przestarzałą i niedopracowaną produkcję. Widać, że gra powstała szybko i niskim kosztem, całkowicie marnując niezły potencjał. Oceny graczy na Steamie mówią niestety wszystko.
GramTV przedstawia:
Oceny na Steam: 17% Sprzedaż na Steamie: 77 tys. $ przychodu, 4,2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 243 Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5
ANGST: A TALE OF SURVIVAL
Cherrypick Games / Games Operators
Studio Cherrypick Games swoje największe sukcesy osiągnęło na rynku mobilnym, ale od kilku lat szuka nowego pomysłu na siebie. Jednym z nich jest obszar PC-towy. Na początek deweloper przygotował relatywnie mały survival, który może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą pchać się w największych przedstawicieli gatunku. Gra cieszy się pozytywnymi opiniami graczy, chociaż przez brak większego rozmachu nie znalazła zbyt wielu nabywców. Może jednak Was zainteresuje.
Oceny na Steam: 88% Sprzedaż na Steamie: 32 tys. $ przychodu, 4,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 169 Platformy: PC
Cozyrama
Sandwich Games / Frozen District
Kolejny polski tytuł pozwalający tworzyć własne dioramy (pamiętacie listopadowe Outside the Blocks?). Kilka gier tego typu odniosło spory sukces, ale próba kopiowania tej idei, jak widać, nie musi być najrozsądniejszym pomysłem. Cozyrama jest dobrze oceniana, ale zainteresowanie jest minimalne. Nie pomaga nawet fakt, że wydawcą jest Frozen District, które ma za sobą społeczność skupioną wokół niezwykle popularnego House Flippera. Nie przekłada się to jednak na zbyt wiele.
Oceny na Steam: 89% Sprzedaż na Steamie: 13 tys. $ przychodu, 1,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 28 Platformy: PC