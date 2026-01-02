Przytulny koniec intensywnego roku – polskie gry w grudniu

Po grudniu nikt nie spodziewał się wielu premier ani hitów, a więc nikt też nie powinien być rozczarowany tym, co otrzymaliśmy.

Wreszcie dobiliśmy do końca roku. Przez ostatnie 12 miesięcy mogliście regularnie czytać podsumowania premier polskich gier , z komentarzami, opiniami samych deweloperów czy wynikami sprzedaży. Dziś kończymy 2025 rok podsumowaniem grudnia, który zgodnie z oczekiwaniami był najskromniejszym miesiącem w roku – bez wielkich hitów, ale też ogromnych rozczarowań. Emocje były bardzo świąteczne i zachęcające do relaksu.

To podsumowanie będzie więc krótkie i treściwe. Potraktujmy to jednak tylko jako chwilowe spowolnienie, bo już w styczniu czeka nas pierwsza, duża krajowa premiera. Za chwilę wracamy więc na karuzelę – miejmy nadzieję pełną wspaniałych gier i adekwatnych do nich sukcesów.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą wyłącznie Steama. Stan na 1.01.2026.

Najważniejsze polskie premiery gier w grudniu 2025 roku

Everdream Village (wczesny dostęp)

Mooneaters / Untold Tales

Premiera miesiąca to kontynuacja całkiem udanego cosy symulatora farmy Everdream Valley. Tym razem zespół Mooneaters przygotował coś większego i ładniejszego, po drodze zaliczając Early Access. Może właśnie to było problemem, bo spowodowało, że do sprzedaży trafił niedopieczony produkt. W efekcie myślę, że można mówić o pewnym sprzedażowym rozczarowaniu oraz przede wszystkim niższych od oczekiwań ocenach graczy.

Oceny na Steam: 67%

Sprzedaż na Steamie: 65 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 248

Platformy: PC

Military Logistics Simulator

Nano Games

Symulator, który miał w sobie spory potencjał na znacznie większy sukces. Pierwsze chwile po debiucie były całkiem niezłe, bo pomysł na współczesną produkcję o wojskowej logistyce brzmi bardzo ciekawie. Tryb kooperacji również mógł zapewnić grze znaczną popularność. Niestety Nano Games nie dowiozło jakości, wydając bardzo przestarzałą i niedopracowaną produkcję. Widać, że gra powstała szybko i niskim kosztem, całkowicie marnując niezły potencjał. Oceny graczy na Steamie mówią niestety wszystko.