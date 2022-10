Poznań Game Arena 2022 - relacja z targów

Poznań Game Arena 2022 za nami, więc czas na kilka słów komentarza i garść statystyk z eventu. Zacznę jednak od tego, że dobrze jest widzieć, iż mimo przeróżnych problemów powróciło ponownie i nawet udało się wielkością nawiązać do czasów sprzed dobrych kilku lat. Kto pamięta ścisk na halach siódmej i ósmej ten wie, co wtedy się działo.

Natomiast tegoroczna 16. edycja Poznań Game Arena to trzy dni różnych atrakcji – od możliwości ogrania najnowszych gier na stanowisku Microsoft (Lies of P, The Last Case of Benedict Fox, A Plague Tale: Requiem), Plaion (The Last Oricru, System Shock Remake, Goat Simulator 3) czy też świeżych gier niezależnych jak chociażby The Invincible na podstawie powieści Stanisława Lema „Niezwyciężony”. Do tego cała masa fantastycznych prelekcji w ramach Game Industry Conference, pierwsza edycja Mistrzostw IT wspierana mocą Actina x Silentium PC, food trucki oraz strefa z przeróżnymi gadżetami. Było tego sporo, była szansa na to, aby każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Bez względu na to, czy były to spotkania z ulubionymi personami ze świata gamingu czy też możliwość ogrania przedpremierowo kilku tytułów.

Dodatkowo na Poznań Game Arena nie zabrakło również rywalizacji. Odbyły się bowiem finały Mistrzostw Polski w Tekkena, a na stoiskach można było stanąć w szranki w takie gry jak m.in. FIFA 23, CS: GO, League of Legends czy kultowe Wormsy. Rozdano również prestiżowe nagrody CEEGA 2022. W tym roku najwięcej statuetek zgarnął Dying Light 2 od Techland, ale również wyróżnione zostało m.in. Trek To Yomi ekipy Flying Wild Hog czy Gwent: Rogue Mage CD Projekt RED.

Lista nagrodzonych:

BEST GAME: Dying Light 2

BEST VISUAL ART: Trek to Yomi

BEST AUDIO: Golf Club Wasteland

BEST TECHNOLOGY: Dying Light 2

BEST NARRATIVE: Sherlock Holmes Chapter One

HIDDEN GEM: ArtFormer: Ancient Stories

BEST MOBILE GAME: Gwent: Rogue Mage

BEST DESIGN: The Riftbreaker

Był to również idealny moment na to, aby cosplayerzy również mogli pokazać to i owo ze swoich kostiumów. Nie tylko w ramach PGA Genesis Cosplay Show, ale również na stoiskach wystawców czy też po prostu w dzikim tłumie przechadzając się po terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kilka z przykładów możecie zobaczyć poniżej!