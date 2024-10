Udostępniono wywiad z producentem polskiego Chernobylite 2. Gra ma być 20 razy większa niż oryginał

W wywiadzie dotyczącym Chernobylite 2 dowiedzieliśmy się, że prace nad grą zostały rozpoczęte chwilę po premierze “jedynki”, czyli trzy lata temu. Akcja nowej produkcji, bazującej na Unreal Engine 5, toczyć się będzie w otwartym świecie. Naturalnie sprawi to, że w grze zobaczymy o wiele więcej zawartości, takiej jak postacie, gadżety i wątki fabularne.

“W nowej grze będzie więcej postaci i będą one mówić z pokazaną całą twarzą. W poprzedniej odsłonie każdy nosił maski, ponieważ nie stać nas było na dodatkowe animacje. Dodaliśmy również frakcję, dzięki którym w każdej strefie zobaczymy wiele postaci podzielonych na grupy z liderami. Będzie to duży postęp względem pierwszej gry, gdzie w każdym miejscu spotykaliśmy zaledwie kilka NPC-ów.” - poinformował współzałożyciel The Farm 51 - Maciej Pazdur.