Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowymi zadaniami. Fanowska Pieśń Wiatru bierze udział w konkursie modderskim

Zgłoszenia do konkursu modderskiego przyjmowane są do 14 października 2024 roku.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, REDkit miał swoją premierę w maju tego roku. W lipcu natomiast CD Projekt RED ogłosiło konkurs, w ramach którego uczestnicy mieli wykonać kompletnie nową linię fabularną składającą się z 2-3 powiązanych zadań. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 października 2024 roku, a pierwsze projekty znajdziemy już na stronie NexusMods.

Interesującą pozycją jest Pieśń Wiatru, opowiadająca o wyprawie Geralta na Whispering Island. W tej lokacji czekać będzie nowa fabuła i – póki co – dwa zadania. Nie zabraknie nowych dialogów z dubbingiem, przy którym pracowali aktorzy głosowi. Jak zaznacza twórca modyfikacji, nowe „mini rozszerzenie” obejmuje obecnie tylko dwa pierwsze zadania, stanowiące pracę konkursową.

Wśród modów warto również zwrócić uwagę na Wine and Dine. Według autora moda jest to „swego rodzaju mały epilog dla Geralta i Yennefer w Toussaint”. Zadanie startuje w Corvo Bianco, a warunkiem rozpoczęcia rozgrywki jest między innymi ukończenie głównej historii oraz DLC Krew i Wino. Jak zaznacza twórca, aktualnie modyfikacja nie oferuje dubbingu. Ma to związek z regulaminem konkursu – CD Projekt RED zabroniło bowiem korzystania z głosów AI, jednak modder „pracuje nad rozwiązaniem tego problemu”.

W konkursie modderskim organizowanym przez CD Projekt RED do wygrania jest między innymi NVIDIA GeForce RTX 4080, gamingowe headsety, myszki i klawiatury Razer, a także wiedźmińskie koszulki i bluzy. Jurorzy przygotują listę 12 wybranych prac (która ukaże się 25 października na oficjalnej stronie), natomiast o wygranej zdecyduje społeczność w publicznym głosowaniu. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 29 listopada 2024 roku.