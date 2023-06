Polskie gry, które niedługo mogą zostać zapowiedziane

Nie wszystkie nowe zapowiedzi są niespodziankami. W szczególności w Polsce, gdzie mamy relatywnie łatwy dostęp do wielu informacji, możemy wskazać kilka gier, których ogłoszenie jest tuż za rogiem. Z racji zbliżającego się sezonu targowego warto więc pochylić się nad tym tematem. Mogę nawet zdradzić, że pomysł na ten artykuł pojawił się w okolicach połowy maja i jednymi z wymienionych tytułów miał być Ghostrunner 2 oraz Bulletstorm VR. Nie pośpieszyłem się jednak z tematem i One More Level ogłosiło swoją produkcję na PlayStation Showcase. Uznajmy więc, że moje typy mogą być celne.

Pamiętajmy, że nie mówimy o grach, które już znamy i pewnie zostaną pokazane (np. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty na konferencji Summer Game Fest). Opisujemy wyłącznie nowe, jeszcze nieznane tytuły. Pod uwagę biorę tylko konkretny. Na końcu tekstu pokusiłem się jednak o mały akapit w którym nieco puściłem wodze fantazji. Może coś uda się trafić.

Project Chimera - Creepy Jar

Zaczynamy od niemal pewniaka. Twórcy survivalu Green Hell oficjalnie ogłosili, że kampania marketingowa ich nowego projektu zacznie się w drugim kwartale tego roku. Maj mamy już za sobą, został nam tylko czerwiec i lipiec. Pierwszy z tych dwóch miesięcy wydaje się najlepszym momentem. Co wiemy o grze? Chimera (prawdopodobnie tytuł roboczy) będzie base builderem w scenerii science fiction. Do tego perspektywa pierwszej osoby i elementy survivalowe. Ważnym elementem gry ma być też tryb kooperacji, który zbudował popularność Green Hell. Creepy Jar planuje, że premiera odbędzie się na początku przyszłego roku. W przypadku tego typu gier powszechny jest wczesny dostęp, a więc Chimery też go zaliczy.

Project Cardinal - Draw Distance

Tym razem nieco mniejsza gra. O Project Cardinal wiadomo od ponad dwóch lat. Jest to produkcja, którą Draw Distance tworzy we współpracy z Paradox Interactive. Wydaje się niemal pewne, że będzie ona umieszczona w uniwersum World of Darkness, z którym krakowskie studio związane jest od jakiegoś czasu. W momencie zapowiedzi deweloper twierdził, że premiera najwcześniej w 2023 roku. Jeśli dodamy do tego standardowe dla branży opóźnienia, debiut pewnie będzie miał miejsce w przyszłym roku. Sezon targowy to więc dobry moment na jakąś zapowiedź. Niestety o samej grze wiemy niewiele. Na pewno ma być znacznie większa niż poprzednie produkcje dewelopera, a do tego wykorzysta część elementów wypracowanych na potrzeby Serial Cleaners.

Project Scorpio - CI Games

CI Games na pewno jest mocno skupiony na promocji Lords of the Fallen. Pamiętajmy jednak, że od jakiegoś czasu spółka stara się też pompować atmosferę wokół siebie (widać to chociażby po kursie akcji), a więc zapowiedź kolejnej gry nie musi być mało prawdopodobna. Na szczęście wiemy nad czym pracuje CI Games. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny jest Project Scorpio. Jest to taktyczna strzelanka oparta na rozgrywce PvE. Ma to być też gra-usługa. Za produkcję odpowiada studio Underdog. Jest to wewnętrzny zespół, który wcześniej dostarczał gry z serii Sniper Ghost Warrior Contracts. Od premiery ostatniej części snajperskiego cyklu minęły dwa lata.