Planszowe premiery 2025 - na te gry warto czekać

Wondrous Creatures

Gdyby sporządzać ranking zapowiedzi planszówek na 2025 rok wyłącznie na podstawie temperatury komentarzy towarzyszących ogłoszeniu, Wondrous Creatures miałoby zapewnione miejsce na podium. Gra została ufundowana pod koniec zeszłego roku na Kickstarterze. Nie zebrała tam ani bajońskiej sumy, ani zawrotnej liczby wspierających, a mimo to wydawnictwo OgryGames trafiło na usta wszystkich, gdy ogłosiło dodanie tego tytułu do swojego katalogu. O co cały ten szum?

W Wondrous Creatures przeniesiemy się na nowo odkrytą wyspę, gdzie będziemy próbowali zasymilować się z jak największą liczbą zamieszkujących ją stworzeń. Prawdziwym hitem jest innowacyjny system przydzielania robotników. Ich pionki zajmują dwa sześcienne pola i czerpią z korzyści oferowanych przez wszystkie ościenne pola. Mało tego, gracze zdecydują, czy chcą pobrać zasób, czy odpowiednią kartę stworzenia. Ustawienie robotników będzie więc kluczowe dla odniesienia sukcesu. Wraz z upływem kolejnych rund, mapa będzie ewoluować, zapewniając graczom coraz mocniejsze efekty pól. Zmieniać się będą także zdolności robotników. Zapowiada się prawdziwy rarytas dla miłośników obrotu zasobami.