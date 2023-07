Pan Samochodzik i templariusze — recenzja filmu. Netlix sp...aprał mi wspomnienia z dzieciństwa

Polski Indiana Jones – tak o nim mówili. Okazuje się jednak, że to, co zrobił Netflix, niegodne jest nazywać się tym samym tytułem co pierwowzór sprzed wielu lat. Pan Samochodzik i templariusze to naprawdę „kamieni kupa”.

Boże drogi, jak ja się jarałem wszelkimi informacjami na temat nowej wersji Pana Samochodzika , oglądałem wszelkie zapowiedzi, zdjęcia i czytałem newsy. Mało tego wygrzebałem w bibliotece egzemplarz książki i przekopałem YouTube i resztę internetu w poszukiwaniu urywków, ciekawostek na temat starej wersji, tej, którą pamiętam ze szczenięcych lat. Naprawdę przygotowałem się do odbioru nowego, które miało nadejść i w swojej naiwności, wierzyłem, że to się może udać . Doktorat z Pana Samochodzika prawie gotowy!

I co? Nowe, co to miało być lepsze, fajniejsze okazało się jak kubeł lodowatej wody, bejzbol od kibola i kopniak w podbrzusze jednocześnie. Nowe nie cieszy, nie bawi, nie uczy, nie wzrusza, nie jedzie na nostalgii. Fani, co ja gadam, wtedy to byli wielbiciele – nie będą zadowoleni. Zresztą chyba nie tylko oni.

Od razu mówię, że nie liczyłem na wierną adaptację książki, ani na kopię filmu. Wszystkie one powstały w epoce słusznie minionej, ale dla mojego pokolenia były legendą, którą można się dzielić z własnymi dzieciakami. Nowy Pan Samochodzik został wynaleziony od nowa, jest całkiem inny, nowoczesny i pozuje na bohaterów współczesnego kina akcji. Niemniej jednak, oglądając ten film z młodym pokoleniem, miałem ochotę zasłonić im oczy i krzyknąć – Nie oglądajcie tego, ja opowiem Wam, jak to było albo zobaczymy film ze Staśkiem Mikulskim, tym od „Bruner, nie ze mną te numery!”.

Wiem, że tworząc teraz taki film, trzeba brać poprawkę na wiele elementów. Zdaję sobie sprawę, że wytworzone w socjalizmie utwory, niekoniecznie znajdą zrozumienie u współczesnej młodzieży, zwłaszcza że wpuszczając film w trzewia globalnego streamera, zapewne liczymy na międzynarodowy sukces. Wiadomo, że zagraniczniaki niekoniecznie muszą rozumieć kontekst, żart i przesłanie. Jednak nie zgodzę się, że zastępowanie obśmiewanej przez lata propagandy socjalistycznej i tzw. pedagogicznego smrodku, poprawnością polityczną jest dobrą drogą. O nie!

Reżyserujący to widowisko Antoni Nykowski i scenarzysta Bartosz Sztybor zdecydowali się na odejście od poprzednich wzorców, co jest całkiem słuszne. Dlaczego tak uważam, napisałem pokrótce powyżej. Niemniej jednak dokonali konwersji wszystkiego do niekoniecznie fajniejszej wersji. Niby upgrade, a jednak wchodzi to słabo. Weźmy główną postać, czyli Pana Samochodzika. Z jednej strony jest to naukowiec i poszukiwacz przygód – tu bym zakończył podobieństwa z Indianą Jonesem – a z drugiej wyznawca piąchy i kopniaka. Widać tutaj wyraźne upozowanie na bohaterów kina akcji, a może nawet superbohaterów, bo w końcu zbiera on sobie drużynę pomagierów. Skoro już mowa o drużynie, to musicie wiedzieć, że jednemu z harcerzy Pana Samochodzika zmieniono płeć i teraz jest on dziewczyną.