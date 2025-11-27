Of Ash and Steel - recenzja. Z popiołu i z kartonu

Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, kiedy gra wciąż rzuca mi kłody pod nogi. Chyba że nie dotyczy to samej rozgrywki, ale poważnych błędów, jak w przypadku Of Ash and Steel.

Kod do recenzji Of Ash and Steel dostałem odpowiednio wcześnie. Na tyle, bym zdążył przejść grę i napisać tekst w wyznaczonym terminie. Niemniej po drodze działy się rzeczy niesłychane. Po kilku godzinach rozgrywki, kiedy to dokładnie czyściłem mapę, rozmawiałem z każdym napotkanym NPC-em, walczyłem ze wszystkimi przeciwnikami po kolei i zbierałem, co tylko się da, popsuły się sejwy. Przy wczytywaniu postępy dochodziły do 98 procent, ikonka się kręciła i zamierała, gra się zawieszała, a potem Steam. Przez dobrą godzinę kombinowałem z różnymi sejwami, tymi zapisanymi ręcznie i tymi zapisanymi automatycznie. Skorzystałem więc “z chmury” i sprawdziłem je także na innym sprzęcie. Również nie działały, a dodatkowo przy próbie wczytywania zawieszał się cały komputer.

Nie powinno się to zdarzyć, ale mogło. Zacząłem więc rozgrywkę od nowa, przeklikałem dialogi, zebrałem to, o czym pamiętałem, by dotrzeć jak najszybciej do miejsca, w którym byłem wcześniej. Zajęło mi to oczywiście mniej czasu. Z grubsza wiedziałem bowiem co robić, a także jaki jest główny cel mojej misji, przynajmniej na początku - muszę dostać się do miasta. Uznałem, że albo skorzystam z dwóch alternatywnych ścieżek wymagających odpowiednich statystyk albo uzbieram dwieście złota potrzebnych na przekupienie strażników. Wcześniej jednak chciałem pokręcić się chwilę po okolicy. I tu pojawił się kolejny problem.

Of Ash and Steel nie zawiera znaczników zadań, informacje znajdziemy w dzienniku, ale świat odkrywamy na własną rękę metodą prób i błędów. W tym przypadku BŁĘDÓW, bo pobłądziłem (co, jak informują autorzy, jest częścią doświadczenia - i fajnie), więc postanowiłem poszukać sejwa zapisanego niedawno w momencie, od którego nie osiągnąłem znaczących postępów. Okazało się, że znów żadnego nie mogę wczytać. I tak przez kilka dni, bo sprawdzałem regularnie czy pojawiły się jakieś aktualizacje. Najpierw “wleciała” jedna bodajże dwa dni przed spadnięciem embargo, która nie pomogła. Dopiero następna, udostępniona dzień później sprawiła, że moje sejwy magicznie zaczęły działać.

Zastanawiałem się wówczas, czy grać dalej, czy zacząć od nowa, ale przyszła mi do głowy pewna myśl. Najpierw jednak poznajcie kontekst. W jednym z początkowych zadań fabularnych musimy umieścić dwie beczki w odpowiednich miejscach oznaczonych białą poświatą. Problem? Bierzemy jedną, stawiamy, wszystko w porządku, ale druga poświata znika. Więc myślałem przez chwilę, którą zabrać i gdzie postawić, żeby quest się nie popsuł. Po kilku próbach, wczytywaniu sejwa (kilkadziesiąt sekund znów) w końcu udało się zaliczyć to zadanie. Musiałem więc jeszcze powyrywać chwasty i mogłem lecieć dalej. Tak, pierwsze questy nie są zbyt pasjonujące, ale potem robi się - na szczęście - ciekawiej.

Uznałem więc, że spróbuję więc zacząć grę jeszcze raz, ale tym razem nie na normalnym poziomie trudności, ale niższym, by sprawdzić różnice i uporać się szybciej z całością. Chciałem sprawdzić przy okazji, czy wspomniane zadanie z beczkami nadal się glitchuje. Owszem - nie poprawili tego, ale jako że miałem już patent, więc uporałem się z nim w miarę sprawnie i ostatecznie dotarłem do miasta. Przewijając tę historię do przodu o jakieś 20 godzin informuję w skrócie, że w pewnym momencie rozgrywki zorientowałem się, że mój bohater nie ma zaekwipowanego miecza, który przepadł w niewyjaśnionych okolicznościach (nic nie kupowałem, nic nie sprzedawałem, po prostu zniknął). Naprawdę dobrego miecza, jak na ten etap zabawy. Specjalnie dla niego ładowałem wszystkie statystyki w siłę i walczyło mi się nadal drewnianie, ale już przyjemnie, nawet pomimo faktu, że wrogowie potrafili mnie zablokować wielokrotnie, co doprowadzało do sytuacji, w których nie byłem w stanie wyprowadzić ciosu. Tak czy inaczej w ekwipunku został jedynie kiepski topór, a złoto na ewentualny zakup nowego? Cóż, wydałem wcześniej.

Parafrazując pamiętną wypowiedź Vernona Roche’a z gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów muszę przyznać, że miecz był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Tym bardziej, że w tym samym czasie w internecie (było to kilka godzin po premierze) zaczęły pojawiać się skargi graczy, którzy masowo narzekali na znikające przedmioty, także te związane bezpośrednio… zadaniami fabularnymi!

Pal licho więc zajmujące kilkadziesiąt sekund loadingi. Pal licho doczytujące się na naszych oczach postacie (jak w pierwszym Kingdom Come). Pal licho to, że niektóre imiona NPC-ów czy fragmenty opisów są bodajże po rosyjsku. Pal licho wszystkie komiczne błędy. Jakiegoś wieśniaka, który nadziany na drewniany filar w namiocie po prostu sobie tak siedział i rozglądał się po okolicy. Albo to, że Of Ash and Steel niczym pamiętny Half-Life 2 sprzed ponad dwóch dekad doczytuje lokacje “w locie”. A w zasadzie to “w staniu”, bo wszystko zatrzymuje się na chwilę, a o tym, że gra potrzebuje czasu na dogranie fragmentu obszaru informowani jesteśmy widoczną po lewej stronie ekranu ikonką w formie obracającego się okręgu.

Of Ash and Steel

Ale! Żeby na przestrzeni łącznie kilkunastu godzin gra wykręciła mi taki numer? Raz, do przeżycia i odnotowania w aktach. Drugi - to już wyrok. A do tego jeszcze ta akcja z mieczem. Niby sejwy działają, ale grać się raczej nie da. To znaczy można próbować, ale kto wie, co jeszcze się zaraz wykrzaczy? Zwłaszcza, że zgodnie z informacjami opublikowanymi przez twórców, samo ukończenie głównego wątku w Of Ash and Steel zajmuje ponad 45 godzin, a jeśli chcemy zobaczyć wszystko, co tytuł ma do zaoferowania, trzeba będzie z nim spędzić nawet i 100 godzin.

Żeby nie było, chciałem zaznaczyć jedno - do Of Ash and Steel na pewno wrócę po tym, jak autorzy opublikują kilka dużych aktualizacji. Kiedy gra będzie działała jak należy, zostanie pozbawiona zarówno tych dużych błędów, jak i mniejszych usterek, bo ewidentnie tkwi w niej duży potencjał, ale wymaga dopracowania zwłaszcza w kwestiach, które zadecydowały o tym, że ocena nie może być inna jak ta, którą znajdziecie w ramce na końcu niniejszego tekstu.

Zacznijmy jednak od początku…

Tym, co szczególnie przyciągnęło mnie do Of Ash and Steel była miłość do erpegów wszelakich, a także atmosfera panująca w wirtualnym świecie. Przedpremierowe materiały wideo czy zrzuty ekranowe zwiastowały, że możemy otrzymać całkiem solidnego przedstawiciela wspomnianego gatunku (przywołującego na myśl, za sprawą kolorystyki i interfejsu użytkownika, Wiedźmina 3). Do tego jeszcze Of Ash and Steel daleka droga, choć potencjał jest ogromny.

Of Ash and Steel

Of Ash and Steel to gra, której akcja rozgrywa się w Królestwie Siedmiu, a konkretniej na jednej z wysp. Swoją przygodę rozpoczynamy jednak gdzie indziej, bowiem nasz bohater, kartograf imieniem Tristan, wyrusza wraz z żołnierzami Zakonu w podróż, której celem jest sporządzanie mapy Greyshaft. Sytuacja jednak komplikuje się w momencie, kiedy cała grupa wpada w zasadzkę, a tylko wspomniany protagonista uchodzi cało z życiem. Choć cudem, bo mimo że również został zaatakowany i pozostawiony na pewną śmierć, zostaje jednak uratowany przez pewnego rolnika (to właśnie jemu nosimy potem te nieszczęsne beczki). Nie chcąc zdradzać więcej dodam tylko, że pojawia się tutaj także motyw tajemniczego, ale ostatecznie skradzionego listu, który Tristan miał dostarczyć we wskazane miejsce.

Sama historia, na tyle ile udało mi się ją poznać, nie jest może szczególnie zajmująca, ale wystarczy, byśmy chętnie wyruszyli w podróż. Idealnie komponuje się ponadto z najważniejszym systemem rozgrywki. Chodzi o brak znaczników i odkrywanie świata na własną rękę. Sam bohater, Tristan, jest natomiast bezpłciowy i mało interesujący. Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy marzyłem tylko o tym, że w miarę szybko kupię jakiś hełm i nie będę musiał oglądać jego facjaty. Z kolei sam głos protagonisty przywołuje na myśl Henryka z Kingdom Come: Deliverance. Przypadek? Gdzie tam, bo mamy tutaj trochę nie tylko Wiedźmina, ale także właśnie hitu od Warhorse Studios, a najwięcej zaś Gothica.

Co mi się tak naprawdę podobało w Of Ash and Steel?

Of Ash and Steel nie oferuje kreatora postaci, bowiem mamy tutaj predefiniowanego bohatera. Nie wybieramy również statystyk w sposób bezpośredni za pomocą suwaków, lecz… w jednym z początkowych dialogów, gdzie odpowiadamy na pytania, jak zachowalibyśmy się w razie ataku (np. jeśli byśmy próbowali walczyć, to zwiększamy siłę protagonisty, a jeśli negocjować, to rozwijamy przenikliwość). Z jednej strony niby nic takiego, z drugiej natomiast robi to dobre wrażenie i pozwala bardziej wczuć się w klimat produkcji.