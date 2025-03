W co zaGRAMy w kwietniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Nowa gra twórców World of Tanks, remastery The Last of Us: Part II (na PC) i Days Gone, remake The Talos Principle, premiera Forza Horizon 5 na PlayStation 5, a także zupełnie nowy souls-like, powrót serii Commandos i nie tylko!

Steel Hunters

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 kwietnia

producent: Wargaming

wydawca: Wargaming

Zestawienie najciekawszych premier kwietnia rozpoczynamy od Steel Hunters, czyli nowej produkcji autorstwa studia Wargaming mającego na swoim koncie nie byle jakie hity, bo mowa oczywiście o World of Tanks, a także o World of Warships. Wspomniana ekipa ponownie proponuje nam strzelankę z perspektywy trzeciej osoby w modelu biznesowym free-to-play (darmowa, ale z mikropłatnościami), lecz tym razem z potężnymi mechami w rolach głównych. Steel Hunters zaoferuje wyłącznie tryb rozgrywki wieloosobowej za pośrednictwem internetu, więc nie w grze nie znajdą nic dla siebie osoby, które preferują rywalizację przeciwko sztucznej inteligencji.

The Last of Us: Part II Remastered

platformy docelowe: PC

data premiery: 3 kwietnia

producent: Naughty Dog LLC, Nixxes Software, Iron Galaxy Studios

wydawca: PlayStation Publishing LLC

Kolejny miesiąc, kolejne remastery (choć remake’ów także nie zabraknie) - jednym z nich będzie The Last of Us: Part II Remastered, czyli pełnoprawna kontynuacja wielokrotnie nagradzanej przygodówki akcji/TPP od Naughty Dog odpowiedzialnego także za przebojową serię Uncharted. The Last of Us: Part II Remastered jest już dostępne na PlayStation 5 od 24 stycznia ubiegłego roku, niebawem zaś ukaże się na PC. Warto przypomnieć, że pierwotnie The Last of Us: Part II zadebiutowało 19 czerwca 2020 roku, wówczas jeszcze na PlayStation 4 (niemalże rzutem na taśmę). To wydanie może szczególnie zainteresować graczy doskonale znających produkcję, wszak w wersji komputerowej zostanie ona wzbogacona o dodatkowy tryb przetrwania z elementami roguelike’a (śmierć będzie nieodwracalna) zatytułowany No Return. Pojawią się więc nowe postacie, nowe rodzaje broni i nowe mapy, które trafią również na PlayStation 5.