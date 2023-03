Niedojrzała czarownica – recenzja Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Główna bohaterka Cereza and the Lost Demon jest trochę jak Czerwony Kapturek, który przemierza groźny las w drodze do (w tym przypadku) mamy. Nietrudno też znaleźć wspólny mianownik z Alicją w Krainie Czarów Lewisa Carolla – nie tylko w kociej maskotce imieniem Cheshire, opanowanej przez wyjątkowo pomocnego demona. Ogólnie rzecz biorąc PlatinumGames zrobiło ogromną niespodziankę fanom Bayonetty swoim spin-offem, który zdecydowanie odcina się od tego, do czego przyzwyczaiły nas numerowane gry.

Dla miłośników napakowanych akcją slasherów, w których refleks, zwinne palce i bystry wzrok są niezbędne do wykręcania rekordowych wyników, Cereza and the Lost Demon będzie więc źródłem sporego zawodu. Nie oznacza to jednak, że Geneza Bayonetty to gra niewarta uwagi. Wręcz przeciwnie, trzeba jedynie mieć świadomość, co Cereza i jej demon mają do zaoferowania.

Przede wszystkim iście baśniową opowieść, którą poznajemy, przewracając kolejne strony w księdze i wsłuchując się w znakomite głosy (głównie) aktorek. Całość jest utrzymana w estetyce książki z ilustracjami, co nadaje odpowiedniego klimatu, choć nie ukrywam, że mnie po jakimś czasie znużyło. Zwłaszcza w pierwszej połowie około dwunastogodzinnej gry (można krócej, można dłużej, jeśli zagląda się w każdy kąt), która rozkręca się bardzo powoli i kładzie duży nacisk na ekspozycję. Głosy postaci są zagrane znakomicie (mowa oczywiście o wersji angielskiej), a narratorka przywodzi na myśl rasową gawędziarkę, która fenomenalnie moduluje głos w zależności od potrzeby. Momentami czułem już jednak przesyt i zamiast przewracać kolejne strony i słuchać opowieści, wolałbym ruszyć dalej przed siebie.

Cereza and the Lost Demon koncentruje się na historii młodej czarownicy, która jest owocem zakazanej miłości przedstawicieli dwóch wrogich klanów. Cereza, która nota bene miała już swoje pięć minut w pierwszej części Bayonetta, jest tutaj wyrzutkiem. Początkującą adeptką sztuki magicznej pozbawioną kontaktu z matką. Pewnego razu Cereza buntuje się i wyrusza do lasu Avalon, gdzie czeka na nią mnóstwo niebezpieczeństw, niespodzianek i wydarzeń, które ukształtują przyszłą bohaterkę serii Bayonetta.