Nastał czas rewolucji francuskiej w branży gier - stare nawyki idą na szafot!

Mimo kilkunastu lat pisania o grach nigdy nie miałem tak dużego problemu, aby trzymać język za zębami do dnia embarga. Strasznie korciło mnie, aby podzielić się wrażeniami z ekscytującej wyprawy, w jakiej brałem udział. O tym, że to może być dobra gra wiedzieliśmy od dawna, nawet jeśli zazwyczaj omijała listy najbardziej wyczekiwanych produkcji 2025 roku. Mimo wszystko chyba nikt nie spodziewał się aż tak wybitnego poziomu. Zainteresowanych szczegółami zapraszam do mojej laudacji na cześć Clair Obscur . W tym tekście nie chcę się powtarzać, tylko mocno rozwinąć temat, który skradł jeden z akapitów recenzji.

O tym, że coś dużego dzieje się wiedzieliśmy już przed premierą, kiedy na temat Clair Obscur wypowiedział się Shuhei Yoshida, jeden z byłych, wysoko postawionych managerów PlayStation. Zauważył on, że liczący raptem 30 osób zespół Sandfall Interactive przygotował grę na 30 godzin wątku fabularnego i drugie tyle zadań dodatkowych. Robi wrażenie, prawda? To stwierdzenie to jednak raptem liźnięcie tematu i spłycenie go do poziomu jednego zdania. Rzeczywistość jest znacznie bardziej rozbudowana i wielowątkowa. Jedno pozostaje jednak prawdą - francuskie studio wykazało się niebywałą efektywnością, którą trudno do czegokolwiek porównać. Tak ogromną, że wręcz zawstydzającą dla niemal całej branży - nie tylko wielkich studiów, ale też tych mniejszych. Każdy może spojrzeć na Clair Obscur i zapytać, jakim cudem oni to zrobili. Co jednak ważniejsze, z tego muszą wyjść konkretne wnioski, bo jeśli branża chce przetrwać, musi robić dokładnie to samo.

Słowa Yoshidy to uproszczenie nie tylko dlatego, że Sandall Interactive nie liczy 30 osób - oficjalna strona internetowa wskazuje 34 pracowników, w tym jedną do zarządzania biurem oraz psa Monoco, który użyczył swoje imię jednej z postaci w grze. Wyliczenia czasu gry też są mocno orientacyjne. Trudno mi uwierzyć, że zrobienie absolutnie wszystkiego zajmie aż 60 godzin. Moim zdaniem mediana czasu spędzonego na przejście kampanii znajdzie się gdzieś w przedziale 20-40 godzin. To jednak sprawa drugorzędna. Yoshida nie powiedział tego, co jest najważniejsze.

Po pierwsze, Clair Obscur jest wykonane na najwyższym poziomie. Nie chodzi tylko o kwestie techniczne, ale też wizualia. Wszystko działa jak należy i wygląda obłędnie.

Po drugie, różnorodność świata jest porażająca. Liczba odmiennych lokacji, przeciwników, ciosów, możliwości rozwoju postaci i scenek przerywnikowych powala na kolana.