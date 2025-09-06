Najlepsze miasta z gier wideo – 10 niezapomnianych, wirtualnych metropolii

Do tematu najlepszych miast z gier wideo można podejść na wiele sposobów. W końcu Paryż w Assassin’s Creed: Unity był zjawiskowy. Wolałbym jednak pominąć takie przykłady i skupić się tylko na tych metropoliach, które powstały na potrzeby gier wideo, a nie były cyfrowym odzwierciedleniem rzeczywistości.

Przy takich ramach wybranie dziesięciu najlepszych miast nie jest łatwe. Nie najbardziej znanych i ikonicznych, a najlepszych. Nie chcę psuć zabawy, ale są miasta, które zapisały się w historii gier wideo, ale bardziej ze względu na obecność w popularnej serii, a nie wyjątkowe osiągnięcia architektoniczne.

Dajcie znać w komentarzach czy zgadzacie się z moimi wyborami. Nie było łatwo, bo konkurencja w kilku miejscach była wyjątkowo zaciekła.

10 najlepszych miast z gier wideo

10. Dunwall - Dishonored

Zaczynamy od największego dzieła studia Arkane. Cały świat Dishonored potrafi robić wrażenie unikatowym klimatem i pomysłem na siebie. Dobrze wpisuje się w to główna metropolia, czyli Dunwall. To miasto skrajności – ogromnej biedy i slumsów oraz dzielnic bogatych. To też przepych i plaga szczurów oraz postęp technologiczny. Jest też klimat wiktoriańskiego Londynu z industrialną architekturą oraz sporo steampunkowych motywów. To bez wątpienia miasto, które jest czymś więcej niż tylko dekoracją dla historii o moralnym upadku elity i desperacji biedoty. Imponujące miejsce, które na zawsze zapisało się w historii gier wideo, nawet jeśli nie ma aż tak kultowej pozycji.

9. Silent Hill - Silent Hill

Zdradzę małą tajemnicę – w rankingu nie pojawi się Raccoon City. Powód jest dosyć prosty. Tam po prostu nie ma nic ciekawego. Metropolia jest znana z tego względu, że jest tłem dla popularnej serii gier, a nie dlatego, że sama w sobie jest wyjątkowo interesująca. Nieco inaczej patrzę na miasteczko Silent Hill. Ono jest wręcz idealnym otoczeniem dla historii, którą przed laty opowiedziało Konami. Niewielkie, kameralne, ale z kilkoma charakterystycznymi miejscami. Miasto dla horroru nie musi mieć unikatowej architektury, a specyficzną atmosferę, która buduje klimat grozy. Tak można czuć się w Silent Hill 2 idąc pustymi uliczkami pochłoniętymi mgłą czy odwiedzając mały hotel, do którego dopływamy łódką. Miasto spełnia więc perfekcyjnie swoją rolę.

8. Cytadela - Mass Effect

Miasto skrajności. Cytadela to przede wszystkim centrum wszechświata w Mass Effect. Konstrukcja tej stacji robi piorunujące wrażenie. Wystarczy spojrzeć na poniższy screen, aby zrozumieć co mam na myśli. Z drugiej strony jak już tam jesteśmy, nieco brakuje atrakcji. BioWare wykonało niesamowitą robotę projektując Cytadelę z zewnątrz, ale w środku to już dosyć schematyczne, sterylne science fiction. Pod tym kątem znacznie lepiej prezentuje się stacja Omega, która pełni rolę stolicy mrocznej strony wszechświata. Uznałem jednak, że lepiej docenić Cytadelę, która stanowi ikonę cudownego uniwersum Mass Effect.