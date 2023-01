Najlepsze gry planszowe 2022 roku: miejsca 30-11

Wykreślankowa strategia w świecie Twilight Imperium, jednej z najbardziej cenionych zaawansowanych gier planszowych w historii. Tu rozgrywka toczy się na arkuszach, na których gracze zaznaczają postępy swojej rasy. Rozwijamy technologię, gospodarkę, militaria, podbijamy nowe planety. Swoimi akcjami trzeba dysponować w taki sposób, by przekuć je w jak najwięcej punktów zwycięstwa.

29. The King is Dead (Ogry Games) - 7,73

Po śmierci króla trzy brytyjskie frakcje (Anglia, Szkocja, Walia) rozpoczynają walkę o wpływy, a zwycięstwo w niej ma rzecz jasna doprowadzić do koronacji. Rozgrywka toczy się na mapie podzielonej na strefy, gdzie gracze zagrywają znaczniki w swoim kolorze, a także - przy użyciu kart - przesuwają je zgodnie ze wskazaniem na tychże kartach. Trzeba to robić w taki sposób, by na koniec rundy mieć najwięcej swoich znaczników w jak największej liczbie stref. Przy remisach największe wpływy osiągają… Francuzi.

28. Boonlake (Lacerta) - 7,74